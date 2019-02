Correas: "Los ingredientes del juicio del "procés"'

El Juicio del procés independentista arrancará el martes 12 de febrero con estos ingredientes:

12 líderes independentistas acusados de rebelión, malversación y desobediencia por la organización y consecución del referendum ilegal de 1 de octubre. 9 de ellos, los que estaban presos en Cataluña han sido ya trasladados a cárceles de la Comunidad de Madrid desde prisiones Catalanas. Ellas, Dolors Bassa y Carmen Forcadell a Alcalá Meco y ellos, Junqueras, Romeva, Forn, Rull, Turull y los Jordis, Cuixart y Sánchez, a Soto del Real. Todos ellos podrán sentarse juntos durante el juicio y podrán declarar en catalán.

Se espera la comparecencia de casi 500 testigos entre los que están Mariano Rajoy, el Lehendakarí Urkullu, Gabriel Rufián y Tardá, el ex ministro Montoro, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y decenas de policías nacionales, guardias civiles o Mossos de escuadra. Se ha descartado que declare el Rey Felipe VI y que declare el fugado Puigdemont por videoconferencia. La verdad, si quiere aportar algo el ex presidente catalán siempre puede pasarse por el juzgado.

La duración del juicio se prevé de unos 3 meses con sesiones de martes a jueves, de 10 de la mañana a 6 de la tarde con retransmisión en riguroso directo.

En resumen, se activa el proceso judicial y se acelera la máquina de propaganda independentista con los clásicos de siempre, “España Estado opresor” y “juicio farsa”.

Ha empezado Quim Torra, veremos a Puigdemont y seguirán el resto de la comparsa intentando preparar futuros escenarios, como podría ser el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso de una condena. Esto desde los despachos de la Generalitat y en las mansiones de Waterloo. En la calle son los CDR o la CUP quienes se encargan de hacer otro tipo de campaña, atacando las sedes en Barcelona de la comisión Europea o de la Fiscalía como ha ocurrido en las últimas horas.

Sabemos como empieza el juicio no sabemos como puede acabar o lo que pueda pasar después. Por ejemplo, todavía no ha empezado, no sabemos si habrá condena, pero en la lejanía hay quien escucha ya la palabra indulto. Ya veremos.

Y seguimos este sábado con la atención puesta en Venezuela. Este sábado se cumple una semana del ultimatum de España y varios países de la Unión a Nicolás Maduro para que convoque elecciones con todas las garantías. Maduro, probablemente no lo haga y el lunes, el Gobierno Español reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino legitimo de Venezuela.

Al final, lo que hemos visto han sido 8 días de cortesía a Maduro para confirmar lo evidente y llegar al reconocimiento de Juan Guaidó, 5 días después de que lo haya hecho el Parlamento Europeo.

Maduro ha pasado las últimas horas haciéndose vídeos con la Guardia Nacional Bolivariana, rodeado de militares, mientras hoy Hoy la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó vuelve a las calles de Caracas. Una movilización convocada también en 17 ciudades españolas.