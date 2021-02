Ángel Correas: “No suena bien que para renovar el CGPJ la premisa sea alcanzar primero un acuerdo político”

Audio

"Ya no suena muy bien que para renovar el máximo órgano judicial en España la premisa sea la de alcanzar primero un acuerdo político. Y el asunto chirría cuando la renovación se dilata precisamente porque no hay un acuerdo político con los nombres de los jueces. Pues por muy mal que suene, en esas estamos más de 2 años después a pesar de que iniciamos esta semana con un acuerdo casi cerrado para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

¿Qué ha pasado para que un acuerdo casi sellado se vaya al garete? Básicamente que Pedro Sánchez no ha podido o no ha querido frenar la cuota de su socio de Gobierno y el PP no quiere que Podemos aparezca por esa negociación ni en pintura. Teodoro García Egea, secretario general del PP, presumía el lunes, con “Herrera en COPE” de haber apartado a Podemos de las conversaciones.

Quizás para evitar que el PP se ponga esa medalla, Sánchez ha dado baza al partido de Pablo Iglesias. Y lo que ha pasado es que cuando parecía que iba a ver un acuerdo, El PSOE mantiene encima de la mesa los nombres de dos jueces que propone Podemos. El primero, José Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia de la Gürtel que acabó con la moción de censura a Mariano Rajoy. Actualmente De Prada está en activo en la Audiencia Nacional y en teoría, no podría acceder al CGPJ, pero la propuesta de Podemos ahí está. El otro nombre es el de Victoria Rosell, que fue en las listas de Podemos, fue diputada y ahora es la Delegada de Gobierno para la violencia de Genero. Es lo que el PP llama una puerta giratoria de manual, entra como política y sale como miembro del Consejo General del Poder judicial.

Estos dos nombres atascan la negociación y motivaban que Pedro Sánchez convocara una rueda de prensa, la primera este año, que también es noticia. Convocaba el Presidente para hablar, en teoría, del último consejo europeo pero en la práctica comenzaba hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y lo hacía para poner la pelota en el tejado del PP y pedirle que recapacite y acepte el acuerdo. En resumen, sigue la negociación política para la renovación de un máximo órgano judicial. Así es difícil acabar con esa sensación chusca de mercadeo de sillas de toda la vida.

"Ahora es fácil hacer leña de este árbol"

Este de los jueces no ha sido el único asunto en el que Pedro Sánchez se ha realineado con Podemos. El rey emérito ha realizado una segunda regularización fiscal de más de 4 millones de euros por una serie de viajes que Hacienda considera pagos en especies. Sánchez dice que siente “rechazo por esas conductas incívicas”, al tiempo que apoya a Felipe VI destacando su ejemplaridad.

Que el Rey Emérito ha tenido una conducta que deja mucho que desear, desde luego. Nadie lo discute. Pero ahora es fácil hacer leña de este árbol. Sobre todo si de paso limamos las asperezas con el socio de Gobierno. Da lo mismo, el objetivo de Podemos no es la persona en sí, sino la institución, la Monarquía en general, el sistema, como han dicho más de una vez. Aunque luego, paradójicamente, no haya reparos en entrar en la rueda de ese mismo sistema para negociar el nombramiento de los jueces".

