Ángel Correas: "Ser independentista no supone ser inmune al coronavirus"

Audio

12 de septiembre. Para no variar, mal día en cuento a las cifras de coronavirus en España. Nuevo récord de casos notificados. 12.183 más. Casi 5000 detectados en las últimas 24 horas. De todos ellos, la Comunidad de Madrid acapara el 30% de los nuevos contagios.

Que Madrid tenga esta situación preocupante no significa que el resto de Comunidades o territorios estén mucho mejor. Andalucía ha registrado la mayor cifra desde el inicio de la pandemia, Cataluña supera los 1.200 casos, en Navarra han entrado en vigor nuevas restricciones a la hostelería, se limitan las reuniones a no más de seis personas y se contemplan sanciones de hasta 300 euros por no usar mascarilla. En Melilla el gobierno de la Ciudad Autónoma estudia solicitar la declaración del estado de alarma para frenar la expansión del virus. Siguen los confinamientos, aislamientos de municipios por toda España, ahora por ejemplo se un Andorra en Teruel, Jumilla en Murcia o San Roque de Riomiera en Cantabria.

El aspecto positivo es que el virus se muestra menos agresivo. En general. Pero aún así hay cerca de 9000 personas ingresadas en hospitales en España y de ellas, unas 1.200 en las UCIS.

VUELTA AL COLEGIO

Este es el estado del coronavirus en España cuando una mayoría de alumnos han ido volviendo a las aulas a lo largo de esta semana. No hacía falta ser un lumbreras para prever que desde el primer día íbamos a tener incidencias en las guarderías, colegios e Institutos y así ha sido. Tenemos ejemplos prácticamente en toda España y algunos bastante sonados.

POSITIVO EN LA CLASE DE LA PRINCESA DE ASTURIAS

Por ejemplo el positivo que se ha detectado en la clase a la que acude la alumna Leonor de Borbón en el Colegio Santa María de los Rosales de Madrid. Todos los alumnos de esa clase ha quedado en cuarentena de 14 días y retomarán las asignaturas de forma telemática. La Princesa seguirá el mismo protocolo y se someterá a una prueba PCR y siguiendo también las normas sanitarias, los Reyes tienen previsto por el momento mantener sus actividades oficiales.

DIADA

El coronavirus que lo abarca casi todo. También ha estado presente en la celebración de la Diada en Cataluña. Una fecha que el independentismo se ha apropiado y que ha tratado de mantener activa a pesar de la pandemia. Eso sí, se ha notado más división en el bloque soberanista ante la cercanía de elecciones.

Al final se convocaron un centenar de actos con las presencia de unas 60.000 personas, según la ANC. Es paradójico, en Cataluña, la Generalitat no permite las reuniones de más de 10 ciudadanos pero las autoridades independentistas no ven problemas en movilizar a miles de personas para escenificar “su” Diada. Como si el coronavirus fuera a distinguir los lazos amarillos. Hasta el momento eso no se ha demostrado. Ser independentista no supone ser inmune.

Ser independentista no supone ser inmune al coronavirus

Por los demás, pocas novedades en los mensajes. Lo de siempre, pero con mascarilla. Toda bastante desangelado. Diada limitada, incluso para los disturbios que los radicales protagonizaron durante todo el día y que acabaron con fotos de la familia real quemadas, banderas de España ardiendo y contenedores cruzados.

Aquí también había más de 10 personas, que tampoco son inmunes al coronavirus pero a lo mejor si lo han sido a las sanciones.