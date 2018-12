Ya puedes escuchar el monólogo de Ángel Correas de este sábado

Tiempo de lectura: 2



Entraba en el guión que Pedro Sánchez se otorgase a sí mismo un 'Cum laude' a la hora de valorar su gestión en siete meses de gobierno socialista tras la moción de censura.

En un alarde de triunfalismo, dice el presidente que en este tiempo se han hecho más que en los últimos siete años. Una rueda de prensa que ha tenido dos partes bien diferenciadas: la primera, el bombo y el platillo del presidente durante media hora y la segunda, las preguntas de los periodistas donde Sánchez ha estado más escurridizo.

En resumen, que además del autobombo, hemos sacado como conclusión que Sánchez no tiene intención de adelantar elecciones, que sigue buscando los apoyos para sacar adelante los presupuestos, que ha iniciado, desde Moncloa, la oposición al gobierno Andaluz aunque todavía no se haya formado y que con Quim Torra sigue dialogando.

Prudente con los separatistas catalanes, atiza sin compasión el pacto alcanzado en Andalucía entre PP y Ciudadanos con el apoyo de VOX. Y es que una y otra vez, VOX sale a relucir en boca de Sánchez que incluso censura que el cambio en Andalucía pueda llegar con el apoyo de la formación de Santiago Abascal.

Esta es la paradoja. El presidente afea los votos de VOX pero él no renuncia a tener los votos de los partidos independentistas que mantienen su pulso al Estado y que han demostrado su voluntad de romper el sistema constitucional. ¿Qué dice Sánchez sobre esta contradicción? Que no es lo mismo una moción de censura que una investidura. Y no lo es. En la forma.

La investidura pone un presidente tras unas elecciones y la moción quita un presidente para dar paso a otro. Pero esto no quiere decir que valga el argumento de Sánchez para hacer valer los votos independentistas y desdeñar los votos de VOX. Lo digo porque a ambos casos, moción e investidura, se ha llegado con una acuerdo entre partidos, unidos para alcanzar un objetivo con una votación en un parlamento. En conclusión. Sánchez llegó al poder tras una votación parlamentaria con el apoyo de los independentistas y Juan Manuel Moreno llegará al poder tras una votación parlamentaria con el apoyo de VOX.

Estas son las situaciones comparables. Quién te da los apoyos para alcanzar el poder. Y si a Moreno se los puede dar VOX, a Sánchez ya se los han dado los independentistas.

Y luego uno se puede escudar en la forma todo lo que quiera. Discutir sobre mociones o investiduras, podemos enredar todo lo que queramos en el debate técnico, en la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Por eso vale de poco la diferencia que Sánchez quiere mantener entre su moción y el pacto de Andalucía.

Por lo demás, la actualidad de este sábado viene marcada por una voz en la Cadena COPE. La de José María Múgica. Su padre, Fernando, histórico dirigente del PSOE Vasco murió asesinado a manos de ETA. Le mataron en presencia de su hijo en 1996 en San Sebastián.

22 años después, ese hijo ha pedido la baja del PSOE lo ha hecho tras publicarse una foto en el Diario Vasco en la que la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia aparece preparando una cena de Navidad junto al líder batasuno de Bildu Arnaldo Otegui. Múgica no ha podido con esa imagen y ha pedido su baja del PSE con una frase; “no en mi nombre”.

Un apellido ilustre del socialismo vasco con el sacrificio más alto, se desvincula del PSOE pero para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, secretario General de ese PSOE, no hay polémica en esa foto con Otegui.