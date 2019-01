Lester Toledo: “España tiene que asumir su rol de liderazgo y empujar al resto de países a buscar una salida”

Lester Toledo, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Voluntad Popular, ha pasado por los micrófonos de 'La Mañana Fin de Semana' agradeciendo en primer lugar al pueblo español el apoyo y la solidaridad que este siempre ha mostrado hacia Venezuela.

Toledo, perseguido por el régimen de Maduro, ha asegurado que "el gobierno de Maduro está caído". "Lo que tiene que decir el usurpador es cómo de traumática quiere su salida". Sobre esta cuestión ha explicado el diputado que la Asamblea Nacional tiene tres pasos claros a seguir: el cese de la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres.

"Es insostenible el gobierno de Maduro, lo que queremos es que su salida sea de la manera menos violenta posible" ha asegurado.

Según ha explicado Toledo, Maduro tiene el apoyo de la cúpula militar, que no son más de 12 personas y ha aprovechado esta entrevista para enviar un mensaje a la familia militar y a los embajadores: "Se ha decretado una amnistía, aún están a tiempo de ponerse del lado de la Constitución y ponerse al lado de Guaidó". "Venezuela tiene mas futuro que pasado, si tiene que haber amnistía estamos dispuestos a darla, que se pongan en el lado correcto".

En cuanto a la posición de España, Toledo ha afirmado que valoran el gesto,pero no es suficiente una llamada. "Este no es momento de ambivalencia. Usted está del lado de la democracia y la libertad, o está del lado de la dictadura asesina. No hay medias tintas".

"España debe asumir su rol de liderazgo y buscar una salida, que continúe con las sanciones y empuje al resto de países.Queremos claridad meridiana y que reconozca Guaidó” ha concluido.