Enma López, en COPE: "La cobertura de Muface va a estar garantizada incluso con más derechos"

Enma López, secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, ha pasado este sábado 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, por La Mañana de Fin de Semana para abordar con Fernando de Haro los temas más candentes de la actualidad política, empezando por una de las noticias que está marcando las últimas horas y es el futuro de Muface del que depende la salud de los funcionarios españoles.

Adeslas ya ha anunciado que no va a seguir prestando sus servicios lo que genera una gran incertidumbre en el colectivo de trabajadores públicos. Todo está en el aire. ¿Qué solución tiene esto?

"Hay que esperar todavía. Es una licitación que está abierta, que se ha hecho, además, de forma dialogada, de forma consensuada. Es verdad que esta compañía ha anunciado la decisión de no concurrir, pero hay otras muchas compañías aseguradoras, muchas de ellas estaban formando parte de este concierto, y otras tantas que podrían ser. Creo que lo que hay que lanzar ahora mismo es un mensaje de calma, un mensaje de tranquilidad. La cobertura de Muface va a estar garantizada, va a seguir garantizándose de la misma forma, incluso con algo más de derechos, porque por lo que hemos estado viendo, parece ser que se va a dar la posibilidad no solamente de cambiar de compañía en enero, sino también en el mes de junio, a todos los funcionarios y funcionarias. Y, por tanto, calma y tranquilidad", afirma la dirigente socialista.

IMpuesto a las energéticas: "El gobierno cumple"

Sobre si se va a cumplir o no con el decreto sobre el impuesto energético que exigen los socios de izquierda del Gobierno y al que se oponen en el Congreso los socios nacionalistas, Junts y PNV, Enma López asegura que "el Gobierno cumple con su responsabilidad, con su obligación y con aquello en lo que cree. Quien más tiene, creemos que es quien más debe contribuir. Ahora mismo están recibiendo unos beneficios extraordinarios y, por tanto, creemos que deben contribuir con esos beneficios al conjunto de la sociedad".

"Vivimos una complejidad parlamentaria que a nadie se le escapa y donde el Gobierno de España lo que hace es buscar acuerdos y buscar diálogos. Algunas veces salen, otras veces no", afirma.

¿Va a haber un proyecto de presupuestos o la cosa está tan mal que ni se van a presentar? "Claro que va a haber proyecto de presupuestos. Eso es a lo que nos hemos comprometido y además hemos dicho que lo haremos en el primer trimestre del año 2025, en unas cuentas que además serán sostenibles y que demostrarán cuáles son las líneas fundamentales que queremos seguir. De nuevo, negociaremos con esta aritmética parlamentaria compleja, que es la que tenemos, en la que hemos conseguido ya muchos acuerdos y esperamos sacarlos adelante. Y en todo caso, cada uno tendrá que explicar después, también en sus territorios, en caso de que haya votado en contra, por qué ha votado en contra de más inversiones, por qué ha votado en contra de transferencias, en este caso, por ejemplo, también de ayuda a los afectados por la DANA", advierte Enma López en La Mañana de Fin de Semana.

La foto con Puigdemont

La foto con Puigdemont. La opinión pública entiende muy mal que un presidente del Gobierno se vaya al extranjero, se vaya a Waterloo a reunirse con una persona que todavía es un prófugo de la justicia, porque la ley de amnistía no se le ha aplicado.

"Esto se enmarca en diálogo, diálogo y diálogo, que es una de las señas de identidad de ese Gobierno y que además ha traído muy buenos resultados para España. Solamente hay que ver la tranquilidad que hay hoy en día en Cataluña. También se dijo que Puigdemont iba a ser presidente de la Generalitat. Realmente quien es presidente de la Generalitat es el señor Illa. Se están hablando de los problemas que de verdad le importan a los catalanes. Se está hablando de la sanidad, se está hablando de educación, se está hablando de la gestión del agua. Yo no sé si es un problema, pero yo es verdad que salgo mucho a la calle, hablo mucho con la gente y a mí la gente no me habla de esto. A mí la gente me habla del problema que tiene para acceder a una vivienda, me habla de los problemas para llegar a fin de mes, me habla verdaderamente de eso. Y en todo caso, con esto de Puigdemont, para mí no deja de ser sorprendente la profunda hipocresía que hay desde el Partido Popular", recrimina la secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE.