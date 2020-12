Un 15% de los pacientes de coronavirus sufren covid persistente

A pocos días de que en España y Europa empiece el plan de vacunación contra el coronavirus, la mayoría de la sociedad mira con cierto alivio su llegada que, muchos esperan, nos devolverá poco a poco a nuestra vida normal. La investigación científica lo ha hecho posible, profesionales de todo el mundo que trabajan sin descanso para encontrar, y mejorar, ese vial de inmunidad así como un tratamiento que pueda combatir la pandemia de manera eficaz. Algo, especialmente importante para aquellos pacientes que, tras haber dado positivo en una PCR, siguen experimentando síntomas meses después por sufrir covid persistente.

Según un estudio que la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia ha realizado en España, al menos el 15% de los casos confirmados de coronavirus sufren hasta 36 síntomas diferentes durante cerca de 6 meses. Son patologías que afectan tanto al sistema digestivo, como al respiratorio o cardiovascular, pasando por el neurológico.

El problema, con esta nueva enfermedad que ya se conoce como covid persistente, es que no todos los pacientes sufren las mismas patologías, ni todas ellas se mantienen durante el mismo tiempo, de hecho, algunos de los problemas se desarrollan de manera crónica y otros surgen de forma puntual. Una situación que, según explican las personas que lo padecen, provoca una gran frustración en ellos, dado que no saben cómo se van a levantar al día siguiente, ni mucho menos, cómo se van a encontrar o en qué grado les va a imposibilitar para hacer frente a sus obligaciones personales o profesionales. Un escenario que se dificulta aún más si pensamos que estamos ante una enfermedad que no tiene tratamiento de la que, por el momento, tan solo se pueden aliviar sus síntomas y esperar que termine por remitir.