Antonio Anglés: ¿qué sabemos del criminal más buscado de España?

29 años. Casi tres décadas. Eso es lo que ha pasado desde que Desiree Hernández, Miriam García y Toñi Gómez salieron de su casa en Alcásser para ir a una discoteca y nunca más volvieron. Los detalles del final de estas tres chicas, los conoces de sobras… Pues casi 30 años después, la Policía Nacional está a punto de lanzar una campaña internacional de búsqueda de Antonio Anglés. Al que se considera autor principal del secuestro, tortura y asesinato de las tres niñas. El caso prescribe en 2029. Aunque todavía quedan flecos por resolver. Y precisamente, uno de ellos es el paradero de Anglés. La versión más extendida pero ampliamente cuestionada es que está muerto… En ‘La Mañana de Fin de Semana’ hemos intentado resolver todas cuestiones sobre este caso, el caso Anglés.

Lo cierto es que nunca ha habido un pronunciamiento oficial de si está vivo o está muerto. Y siempre ha sido buscado. ¿Por qué se pide ahora la cooperación internacional? Pues porque el caso vuelve a estar activo y se han recopilado nuevos datos que dan pie que vuelven a esclarecer ciertas vías de investigación que ya habían sido exploradas…

Nos situamos 1993. 75 días después de la desaparición de las niñas, aparecen sus cuerpos. Ese mismo día se detiene a Miguel Ricart y cuando la policía acude a casa de Anglés, ocurre uno de los episodios más conocidos. Ricart salta por la ventana y va corriendo por los tejados. Burla un amplio dispositivo policial que rodeaba su vivienda. Y en ese momento, comienza una fuga casi de película.

Días más tarde acude a una peluquería en Valencia y de allí va de un lado a otro dejando un rastro de secuestros y amenazas a quien se encuentra por el camino… Son 1.000 kilómetros los que hace en unos tres meses… Hasta que llega a la costa portuguesa. Durante este trayecto va dejando pruebas de ADN. Esto es importante. Nos lo ha contado a COPE, Felix Ríos, criminólogo y presidente de la Asociación Laxshmi para la Lucha Contra el Crimen y la Prevención. Ellos son una de las acusaciones personadas en la causa. De hecho, de forma inminente van a presentar un informe criminológico sobre la fuga de Anglés. “En la caseta de Alborache se encontró ADN en un porro de colchón, también se encontraron manchas de sangre por haber roto el cristal para intentar entrar. A partir de ahí se encontraron pruebas testimoniales que se les puede dar cierto valor. Por ejemplo cuando estaban en las propias playas cuando estaban con una especie de indigente que les facilitó documentación”, explica el criminólogo.

Una vez llega a Portugal, la policía lo tiene localizado pero la orden de captura internacional llega dos días después y ya era demasiado tarde. Anglés se ha vuelto a escapar. Supuestamente Anglés se embarca entonces como polizón en un buque mercante que parte de Lisboa en marzo del 93. Es uno de los episodios más conocidos. Supuestamente Anglés en ese buque, en el City of Plymouth es descubierto. Pero nadie sabe que él es Antonio Angles, porque lleva documentación falsa.

“El polizonte llevaba documentación portuguesa pero no hablaba portugués. En uno de sus primeros intentos de abandonar el barco, cuando es rescatado y finalmente los marineros británicos consiguen una llamada de radioteléfono con un periodista portugués, se verifica que no se entiende con el periodista portugués. Los marineros han confirmado que tenía la fotografía del propio anglés”, explica Félix Ríos. Este es uno de los indicios más claros de que se trata de Anglés.

El “City Of Plymouth” llega a la costa de Dublín. Y cuando la policía va a por ese polizón, no está. La puerta y la ventana seguían tabicadas pero él no estaba… Aquí es dónde se genera la duda: ¿está vivo o está muerto?

La opinión pública ha dado siempre a Anglés por muerto… Pero no hay certeza de que sea así. Tampoco de lo contrario. Todo son hipótesis y ninguna prueba del fugitivo más buscado de España.