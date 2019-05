Actualidad religiosa de la semana: La labor fundamenta de los misioneros y el impacto económico de la Iglesia

El director editorial de COPE, José Luis Restán, ha comentado en 'La Mañana de Fin de Semana', con Ángel Correas, la actualidad religiosa de la semana, que en los últimos siete días ha girado en torno al asesinato de los misioneros en República Centroafricana y Burkina Faso. “Son dos países en los que la situación de convivencia se ha deteriorado mucho. Había paz entre etnias y religiones, pero el movimiento de grupos vinculados al yihadismo más radical ha enrarecido la situación”, explicaba J. L. Restán.

“Son tres situaciones distintas. La hermana Inés tenía un taller de costura en República Centroafricana con el que hacía mejor la vida de muchas mujeres. Un trabajo callado pero muy importante. La han asesinado y no sabemos muy bien por qué; brujería, violencia o ritual. Si me lo permites: una vida dedicada a los más pobres en el patio trasero de nuestro mundo, y podía haberse vuelto a su casa ya con 77 años, pero no quiso”, detallaba el director editorial de COPE.

“El caso de los dos salesianos. Uno es claramente de odio a la fe. Venía de Togo, lo encontró un grupo yihadista, lo detuvo y lo acribilló. El otro caso, era un salesiano en una misión en Burkina Faso y fue asesinado por un antiguo empleado que había sido despedido. Esto nos indica cómo en situaciones de auténtica inseguridad, allí están los misioneros. Y ha habido muchos más de los que no decimos nada porque no son españoles. Es el testimonio de una Iglesia que hace posible la esperanza en las circunstancias más inenarrables”, proseguía el también responsable de la programación socioreligosa de COPE.

Otro de los tema de la semana han sido los datos referentes al impacto de la labor socioeconómica de la Iglesia católica en España, que asciende a más de 1300 millones de euros. Estos se desprende del informe del Estudio Evaluación del Impacto Socioeconómico que presentó el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal. “La Iglesia ya firmó el acuerdo de financiación definitivo y se comprometió a dar cuenta y razón del uso que hace de lo que recibe de los contribuyentes a través de la asignación tributaria. Este dato se refiere al impacto socioeconómico de todas las actividades de la Iglesia en la sociedad. El viernes que viene se presenta la memoria de actividades que incluye este aspecto económico. Cuidado porque lo que viene a través de la X de la declaración de la renta no llega al 30% de la financiación de la Iglesia. Esto demustra que por cada euro que recibe la Iglesia de la asignación tributaria, esto se multiplica por 5 en impacto económico”.