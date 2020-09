El objetivo de Expósito para este nueva temporada: convertir a la "La Linterna" en líder de la radio española

Ángel Expósito tiene un objetivo claro: llevar a 'La Linterna' al liderazgo de la radio española. El director del programa afronta esta nueva temporada con mucha ilusión y con ganas de ofrecer a los oyentes la mejor radio en un momento tan crucial como el que vivimos. "Acabamos el curso pasado con un récord histórico de audiencia en 'La Linterna' y esta temporada queremos ser líderes en la franja de radio de la noche", cuenta Expósito en un vídeo exclusivo para COPE.es.

El comunicador apostará este año de una manera muy especial por la economía y la tecnología. "Queremos contar la economía ante la que se avecina para que se nos entienda. Queremos que nos den los auténticos expertos lecciones de economía real y nosotros trasladarla a nuestra audiencia. Y queremos también hablar de tecnología, porque esta locura del coronavirus nos ha transformado la vida y nos la va a transformar mucho más. Queremos aportar esa visión de la tecnología y de la ciencia también para que se entienda", ha señalado. Para el apartado económico, Expósito contará con voces tan autorizadas en este campo como las de Pilar García de la Granja, Ana Samboal, Yolanda Gómez, Fernando Fernández y María Jesús Pérez.

Pero no serán los únicos ingredientes. "Vamos a enfocar el haz de luz de 'La Linterna' hacia lo social, hacia la político - con incluso un poquito de humor - pondremos buena música y nos proponemos salir a contar las cosas hasta donde suceden. Queremos llevar el micrófono azul de COPE allí donde está la noticia y el interés. Porque queremos viajar. Lógicamente, cuando se pueda. Queremos viajar y hacer la radio en directo desde esos lugares a los que no viaja nadie. Lugares olvidados incluso por el periodismo tradicional. Queremos, en suma, seguir dando voz a los que no tienen voz con el mejor equipo imaginable de la radio española, que es el que me acompaña", explica.