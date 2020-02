Expósito: “Nos hemos tragado los catastróficos datos del paro, entre Franco y la eutanasia"

Entre Franco y la eutanasia, el Gobierno ha tapado absolutamente su mayor fracaso. Y lo que es peor... nos lo hemos tragado como si tal cosa.El paro. Entre la verborrea de la vicepresidenta Calviño y los cálculos imposibles de la portavoz y ministra de hacienda... nos han colado unos datos del paro terroríficos.

Para este 2020, en el mejor de los casos, se prevé un desempleo del 13,6 por ciento. Casi, exactamente, lo que hay. Pero es que, además, realizan un brindis al sol por la cara para llegar a un 12,3... ¡En 2023!.

Por primera vez, un Gobierno reconoce con cifras su fracaso. Y no pasa nada. El Gobierno reconoce que no va a bajar el paro y se quedan tan panchos (y panchas). Dicho de otro modo: En el mejor de los casos, no llegaremos ni siquiera a la tasa del 11,25 de paro en aquel 2008.

Eso si... Franco y la eutanasia para taparlo todo. Y les funciona.