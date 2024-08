Expósito se moja sobre el gran tabú de la migración internacional: "Sé que es políticamente incorrecto"

No todos los inmigrantes son iguales. Tendemos a simplificar el problema cuando hablamos de política de supuestas estrategia pero se nos olvidan las personas, y sé que puede resultar políticamente incorrecto, pero no todos son lo mismo.

No es lo mismo un crío de 10 años que intenta entrar nadando a Ceuta y que sobrevive como puede en una alcantarilla, que un magrebí que llega al puerto de Arguineguín recién peinado, con la batería a tope y con el pasaporte recién emitido en Marruecos. Lo siento, no son lo mismo. No es lo mismo un chaval que huye de Mali desesperado, muerto de hambre, de pobreza, de sed, huyendo del yihadismo, que uno de los que están llegando a Baleares y que son rechazados por su propio país, Argelia, cuando intentan ser devueltos.

No es lo mismo, aunque la razón sea la misma. No es igual un venezolano, que lo excluyen por la selva del Darién andando, atravesando Colombia hacia cualquier lugar de América, prostituyéndose en los puentes Simón Bolívar, que una familia que se instala con los mismos motivos en Miami o en el centro de Madrid. No son igual, no es lo mismo una ucraniana o un sirio que huye de la guerra que un sirio del Daesh que se instala en Europa. Y, así, sucesivamente,

Asistimos a un proceso inexorable del este al oeste del mundo, del sur hacia el norte. Nadie quiere emigrar a Rusia, a China, hay que decir a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, al Congo o Afganistán Pero no todos son lo mismo, y ese es un gran problema. La inmensa mayoría seguro que haría lo mismo. Pero ojito con los otros.