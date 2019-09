Mastodonte: mucho más que un concierto para este fin de semana

Los nuevos temas de Rick Astley (Every One Of Us) y 091 (Vengo a terminar lo que empecé). Habla de la gira de Sergio Dalma por sus 30 años. Repasamos el ciclo de conciertos de Tomavistas Ciudad el 27 de septiembre (Sala Independence), 11 de octubre (Sala BUT) y 13 de noviembre (Sala El Sol). El concierto del fin de semana es el de Mastodonte en el Teatro Español y el libro musical el de Fernando Salaverri "Solo éxitos 1959 - 2012"