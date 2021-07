Ganges, Bravo Lahoz, Low in the City y más novedades musicales

Los Tiempos Modernos de La Linterna se encienden al ritmo ZZ Top para despedir a su bajista, Dusty Hill. Nos vamos hasta Benidorm con Jose Manuel Piñero, director de Producciones Baltimore, para hablar de "Low In The City" y "Muelle 12". Remontamos una ruptura amorosa al ritmo de "I Will Survive" y "Yo Quiero Bailar" y repasamos los estrenos musicales que hoy llegan protagonizados por Ganges y su "Bailando Lento" y Bravo Lahoz con "Se abre paso". Nos vamos de festival a Almería con el Cooltural Fest y a Córdoba con el Medina Sonora.