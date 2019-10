'Brunch in the Park' vuelve para amenizar el fin de semana en Madrid

Tiempos Moderno con Belén Montes hoy con Alejo Stivel de Tequila que comienza programa en Rock FM. Repasamos las novedades musicales que nos llegan de Rick Astley (Every One Of Us) y Loquillo (Gafas de Sol). Nos vamos de fin de semana con "Brunch in the Park" y "Tomavistas Ciudad" y cerramos con el cumpleaños de Gary Mallaber, vocalista de la Steve Miller Band