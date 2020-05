Hoy los Tiempos Modernos de La Linterna se encienden al ritmo de Loquillo, uno de los muchos artistas que pasaron por la revista Rockdeluxe que se ha visto obligada a echar el cierre tras 35 años de carrera. Hay muchas novedades musicales que esta semana llegan protagonizadas Arde Bogotá, Young Forest, Kuqui Alegre y Miqui Brightside. Te contamos la última hora de la gira de despedida de Extremoduro y celebramos los 50 años del último disco de The Beatles, "Let it Be".