¿Cómo tratar el Trastorno del Espectro Autista?

Cada vez son más habituales los diagnósticos en niños con Trastorno Autista. Era algo que hace unos años prácticamente se desconocía como tal, pero los medios de comunicación hablamos cada vez más y eso es favorable. Es una realidad frecuente que afecta la vida de muchísimas familias, a la salud de tu hijo y a la organización de la casa.

Hace unos días se celebraba el Día Mundial del Autismo y caía en nuestras manos un libro precioso que se titula 'te dibujaré una armadura'. Su autora es Bibiana Fernández Pico y desde su experiencia personal, porque tiene un niño con autismo mezcla los textos poéticos con la narración de su vida. Bibiana nos cuenta que su hijo, con 11 años casi ha sido recientemente diagnosticado con trastorno del espectro autista. ''Le ha venido muy tarde porque es un trastorno que se diagnóstica en niños de 2 y 3 años''. Tanto ella como su marido han intentado acabar con el tabú del trastorno y tratarlo con naturalidad y, como más le gusta a Bibiana: con la literatura.

A Bibiana le avisaron en la guardería. Le dijeron que su hijo no seguía el ritmo como los otros niños de la clase, pero ella no le dio mucho importancia ya que habían cambiado hace poco de país y de idioma. ''Empiezo a asustarme cuando veo que todos los médicos me mandan a otros médicos expertos. Nadie me deja nada claro, pero todos coinciden en que el crecimiento de mi hijo no es la habitual''.

Después del diagnóstico, lo que toca es trabajar duro con los especialistas. Por eso mismo hemos pedido la opinión de Manuel Antonio Fernández, neuropediatra y director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica.

''En el día a día es difícil de vivir, pero realmente a nivel conceptual es bastante sencillo''. Manuel Antonio nos cuenta que los padres llegan algo perdidos a la consulta y también muy asustados, con dudas porque no saben en qué situación se encuentran. Este tipo de trastorno no es que necesite muchas pruebas para determinar qué nivel de escala de autismo tiene el paciente. Por lo que los padres se sienten más aliviados al tener, en primer lugar un diagnóstico y en segundo lugar un tratamiento.

Pero, ¿porqué a veces la solución llega tarde? Manuel Antonio nos explica que a esa corta edad es muy complicado definir ciertos tipos de trastornos por falta de desarrollo del niño. ''Algunos trastornos como el de aprendizaje o la dislexia, a veces es muy complicado diferenciar uno de otro o la combinación de ambos''.

''Si el niño se siente querido y respetado podrá llegar al máximo de sus potenciales''. En el podcast de 'Hablar en familia' también puedes escuchar las entrevistas completas de Biviana junto a su familia.