La banda que robaba a futbolistas y el descuartizador de Valdemoro

Robaron en las mansiones de Zidane, Isco o Morata. Pero no solo de ellos. Otro medio centenar de ciudadanos anónimos pudieron ser víctimas de la banda albanesa desarticulada por la Guardia Civil la semana pasada. La UCO y la Comandancia de Madrid llevaban desde mayo tras sus pasos tras recibir denuncias de robos en chalés en Madrid, Castilla y León y Asturias. El modus operandi coincidía. No usaban la violencia y con frecuencia entraban en las casas por el método del escalo cuando sus moradores estaban dentro y no tenían las alarmas conectadas. Mientras la familia estaba en la planta de abajo ellos arramblaban con las joyas, los relojes y el dinero que encontraban. A veces también se llevaban los coches con las llaves puestas.

El cabecilla de la célula es Marjan Zefil, un conocido ladrón que fue detenido por el asalto y la paliza al productor José Luis Moreno hace más de una década. Los agentes tras meses de vigilancias y seguimientos arrestaron a los tres miembros albaneses de la célula (el cuarto está en busca y captura) y al perista o receptador, español, que les compraba las joyas robadas. Entre los objetos recuperados uno muy especial: la medalla de subcampeón de la Champions de Thomas Partey.

Y hoy tenemos segundo caso. Este sí que hacía daño. Leandro V.J., 27 años, colombiano. Se hacía llamar el “carnicero tatuador”. Seguro que has oído hablar de él. Ingresó el domingo en prisión acusado de matar y descuartizar a Belén, una joven de solo 18 años, a la que intentó también quemar en una barbacoa. Pidió ayuda a su novia para deshacerse del cuerpo y esta fotografió la casa ensangrentada y lo denunció ante la Guardia Civil. Ella también ha ingresado en prisión como encubridora. El tatuador vivía de okupa en un chalé desde hace cinco años, allí tenía su negocio sin que nadie lo molestara, rodeado de calaveras, katanas, maniquíes desmembrados y carteles de tortura y sadismo