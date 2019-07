Como cada lunes, toca hablar de salud y hoy nos centramos ene ste trastorno con el Doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE.

Muchas veces, si no llevamos una vida sana, nuestra salud nos juega malas pasadas. Otras veces, sin embargo, no tien porqué ser así. Las mujeres son el mejor ejemplo en estos casos. Todos los meses tiene que pasar por la menstruación, que aunque sea un síntoma de salud, no deja de ser bastante molesto para muchas. Sim embargo, se trata de un tema prácticamente tabú, del que cuesta hablar de él con naturalidad.

Cada persona es una mundo. Algunas lo llevan con normalidad dentro de lo que supone; otras, durante el periodo o los días previos, no lo llevan tan bien. En este caso nos centramos en el Trastorno Disfórico Premenstrual. Entre el 5 y el 8% de las mujeres en edad fértil lo padecen. Yo no estamos hablando de ninguna tontería. En 'La Linterna' hemos podido hablar con el Dortor Ignacio Palomo, director de las clínicas Arpa Médica.