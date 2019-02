Sanidad pública: diferencias entre comunidades autónomas

Diego es padre de una niña que sufre epilepsia... Un tumor benigno, que se encuentra en el hipotálamo, hace que su hija pequeña sufra ataques repentinos.. Es un tumor rarísimo para el cual no hay una solución eficaz en España... Cuando su niña se ve afectada por estos ataques, Diego tiene que llevarla desde Cádiz hasta Madrid, porque allí es donde se encuentra su neurólogo de confianza... Pero el problema, por el que te cuento su historia, llegó hace unos días... fue durante su última crisis.. Su hija tuvo que estar ingresada 17 días en el hospital madrileño... el único medicamento eficaz contra su epilepsia se llama Keppra.. su padre siempre lo lleva encima.. pero en esta ocasión las dosis se le acabaron durante el ingreso... El palo llegó cuando en el hospital le dijeron que no podían recetárselo.. que ello solo se hacían cargo del medicamento genérico, que es como la marca blanca, y que no le recetaban ningún otro.. Entonces Diego salió corriendo en busca de una farmacia, pero allí se negaron a dárselo porque necesitaba receta. Era fin de semana, así que Diego decide ir hasta las Urgencias de un hospital cercano para que le receten el medicamento, allí también se lo niegan porque su tarjeta sanitaria de Andalucía no vale para Madrid y ni siquiera tienen registrado el historial de su hija. Imagínate la situación, tu hija ingresada en el hospital, sin poder recibir el único medicamento que es capaz de ayudarla y tú dando vueltas por Madrid en búsca de una solución. Al final, esta tuvo que llegar desde Cádiz, un amigo suyo farmacéutico pudo enviarle el medicamento desde allí por correo. Eso sí, Diego tuvo que pagarlo íntegramente, unos 240 euros, y todo por pertenecer a una comunidad autónoma diferente. Como cada lunes toca hablar de salud y para ello contamos con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Hoy hablamos sobre las diferencias en la sanidad entre comunidades autónomas.