Zarzalejos, experto en Derecho Procesal, avisa de qué pasaría si se localiza a Puigdemont en España

Ponemos fin al día de hoy en 'La Linterna' y seguimos hablando de Carles Puigdemont. El que fuera presidente del Parlament de Cataluña volvía hoy a España 7 años después. A eso de las 9 de la mañana, se le podía ver caminando por las calles de Barcelona donde, minutos después, se subiría a un escenario para dar un discurso a sus seguidores más fieles.

Nada más acabar, se le perdía la pista. Tan solo hemos podido ver cómo su abogado se le llevaba rápidamente para así evitar que fuese detenido. Es por ello por lo que los Mossos d'Esquadra activaban la 'Operación Jaula' y conseguir dar con su paradero. Esto ha sido imposible, pues a estas horas de la noche, aun no se sabe dónde se encuentra. Aun así, han sido detenidos dos de los agentes que le han ayudado a escapar.





¿Qué pasaría si se localizase a Carles Puigdemont?

Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal enCUNEF ha reconocido a Rubén Corral que si fuese el juez Llarena "estaría orgulloso de mi trabajo", pues ha sido espléndido. Realzaba, además, su último auto, aquel en el que explicaba por qué la malversación quedaba fuera y duda que algún magistrado pueda estar sorprendido ante esta situación.

Pero debemos tener claro el punto de partida, que no es otro que la orden nacional de detención que hay contra él. Esta no se ha cumplido ni de forma pública ni notoria, por lo que tiene que ser un "ajuste de responsabilidades políticas". Para el profesor estas deben depurarse, pues no son un producto del azar, sino una "evidente dejación de funciones".

Un coche de los Mossos dâ??Esquadra entra en la Ciutat de la Justicia de Barcelona, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a un agente del cuerpo en el marco del dispositivo para localizar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, han informado los Mossos a Europa Press. Otras fuentes policiales han explicado que está vinculado al coche con el que Puigdemont se ha ido tras su discurso en Barcelona durante el acto público de recibimiento que se le ha organizado. Los Mossos le buscan con el 'Pla Gà bia', que se ha activado en toda Catalunya: este plan establece controles en diversos puntos de carreteras de toda la comunidad y tras su activación se han registrado retenciones principalmente en Barcelona y La Jonquera (Girona), en sentido Francia.





Lo que no sabe con certeza es si esta situación se ha podido llegar a pactar, pero sí asegura que las estructuras y servicios del Estado "han fallado en la detección, localización y detención de un personaje público que había anunciado lo que iba a hacer". Ahora bien, ¿se le detendría en caso de aparecer en algún momento? "Lo más probable es que acabase en prisión provisional porque hay un riesgo de fuga evidente", afirmaba Zarzalejos.

La pregunta de Ángel Expósito

Durante este tiempo de reflexión y preguntas a Jesús Zarzalejos, no podía faltar que el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, apareciese en cualquier momento. Lo ha hecho para cuestionarse el por qué alguien puede convertirse en un objetivo tan frío y tranquilo y no estar provocando "naúseas". Ante esto, nuestro experto de hoy dejaba claro que los magistrados "están curtidos en esta adversidad". Puigdemont ha puesto a prueba a la justicia, pero ellos no estarán "resignados".

El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont llega para intervenir en un acto de bienvenida organizado por entidades independentistas en el paseo Lluís Companys, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Dicha concentración ha sido convocada por entidades independentistas, con la asistencia de Junts, ERC, CUP, ANC, Ã'mnium Cultural, CDR y Associació de Municipis per la IndependÃ?ncia (AMI). Puigdemont tiene previsto asistir a este acto de bienvenida para después participar en el pleno de investidura del líder del PSC, casi 7 años después de instalarse en Bélgica por las consecuencias judiciales del 'procés', y con una orden de detención.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El profesor de Derecho Procesal terminaba su intervención apelando a que no hay nada comparable en el resto del mundo, no porque haya prófugos, sino porque "existen instituciones democráticas que están colaborando con este proceso de impunidad, lo que marca la diferencia con cualquier otra situación".