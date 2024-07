Un veterinario devela por qué en España se paga "100 euros" más por operar a tu mascota de lo que se debería

En España hay más de 30 millones de mascotas, de hecho hay más perros que niños de 14 años. Lo que no saben los que no tienen mascotas es el coste que supone mantenerlas. Los gastos anuales para un perro están entre los 1.000 y los 1.400 euros, siempre y cuando cumplas con todas las regulaciones y normas, como vacunas. “Tienes que acudir al veterinario, si es poco a lo largo del año fenomenal, porque sólo van a ser revisiones con pastillas para desparasitarlos o vacunas, pero si enferman con asiduidad se dispara el precio”, explica Marina en La Linterna.

Y es que este viernes el director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido analizar un detalle económico de las clínicas veterinarias que afecta al bolsillos de todos esos dueños de las más de 30 millones de mascotas en nuestro país. Y todo ello con una Ley de Bienestar Animal recién estrenada pero que, aún así, en España aquellos que acuden a las clínicas veterinarias para, por ejemplo, una operación a su perro, le va a costar 100 euros más sólo por ser en nuestro territorio nacional.

Una situación que ha denunciado este viernes en COPE Javier Arija, veterinario, y que tiene una clínica en el municipio madrileño de Tres Cantos.





Por qué en España se paga “100 euros más” en operar a las mascotas



Como menciona Expósito en La Linterna, el desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta, “imagínate cuando se hacen mayores”. Luisa explica en COPE que tiene un perro pequeño de 8 kilos y cada vez “es mucho más caro por el problema del IVA”. Y es que los veterinarios llevan años pidiendo al Gobierno que les rebaje el IVA, que ahora mismo está en el 21%.

“Reclamamos que haya una reducción del tipo de IVA y coherencia con la ley de protección animal”, apunta en COPE Arija, que asegura que han notado que ahora “se realizan medios tratamientos preventivos y las patologías llegan en un estado más avanzado”, a consecuencia de los precios con el IVA. “Siempre se va a incrementar el precio de las cirugías un 21%, si de media cuesta 500 euros pues te va a terminar costando 605 euros con el aumento del IVA”. Una situación que para el veterinario es “muy triste”: “la sanidad veterinaria es muy importante para los humanos porque hay enfermedades que se trasladan de animales a personas”.





Por qué no se consideran centros sanitarios



Uno de los puntos claves es que el tipo de IVA es el máximo porque a las clínicas veterinarias no se les consideran centros sanitarios. “Una actuación de un médico a nivel privado no tiene IVA y un dentista cuando hace un tratamiento tampoco lo tiene”. Pero es que los especialistas veterinarios no sólo atienden a mascotas, como apunta Arija en La Linterna.









“La imagen que se tiene es la del veterinario que atiende al perrito, pero todo el control de la cadena alimentaria y de aguas las hace el veterinario, así como en mataderos”, explica. Una situación que, asegura Arija, es “un problema económico”. “Aumenta la recaudación y no se quiere prescindir de ello, pero es contradictorio, porque si se bajase el IVA al 10%, al aumentar la actividad, la recaudación caería poco”, concluye el veterinario en La Linterna.