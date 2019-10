Vecina de la plaza Urquinaona, en La Linterna: “Esto es la guerra, no puedo ni abrir las ventanas”

Los Mossos d'Esquadra han pedido a los ciudadanos por Twitter que no se acerquen a los alrededores de la Via Laietana o la plaza Urquinaona de Barcelona, debido a los "importantes desórdenes públicos" provocados por manifestantes independentistas.

"Se han provocado varios incendios que continúan activos. Por seguridad os pedimos que no os acerquéis a la zona", advierten los Mossos en un tuit, que han publicado en catalán, castellano e inglés. La policía avisa de que "grupos violentos organizados provocan incendios en varios puntos de Barcelona y lanzan pirotecnia, escombros y piedras de grandes dimensiones en la linea policial, poniendo en riesgo también a parte de los concentrados".

19:39h Grups violents organitzats provoquen incendis a diversos punts de Barcelona i fan llançament de pirotècnia, runa i pedres de grans dimensions a la línia policial posant en risc també part dels concentrats.

