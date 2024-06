Una sanitaria de Talavera deja mudos a los pacientes con lo que hace durante su descanso: "Uno se emocionó"

La estancia en un hospital nunca es agradable. A la incertidumbre del diagnóstico y el martirio de un sinfín de pruebas, hay que considerar que los días pasan muy lentamente. No obstante, la ocurrencia de Rus Martínez Duque, una técnico de laboratorio de un hospital de Talavera de la Reina revolucionó lo que supone estar en una sala de espera de oncología.









Decidió, como cuenta el comunicador de COPE Ángel Expósito, que sus 30 minutos de descanso diario iban a ir destinados a algo muy diferente. Algo que marcaría a los enfermos del Hospital Nuestra Señora del Prado y que le llevaría a ella, no sólo a que le paren los vecinos en plena calle, sino también a recibir un premio de COPE Talavera y el reconocimiento del equipo de La Linterna, que ha contado su historia este lunes.





A lo que dedica Rus sus descansos en el hospital de Talavera

El pasado jueves, en la décimo tercera gala de los Premios COPE Talavera, donde el propio Expósito recibió uno de los galardones, el director de La Linterna conoció a Rus. “Ella fue reconocida por su solidaridad y entrega a los demás”, cuenta el comunicador. Rus Martínez Duque es una talaverana de 46 años a la que la música le viene desde niña. Con tan solo 7 años tocaba la guitarra y el acordeón y, desde entonces, la interpretación ha sido importante en su vida.

Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera / EP









La música y el entorno clínico, porque la mujer lleva años trabajando como técnico de laboratorio en el hospital de su ciudad. Un día, Rus pensó que si cantaba a los enfermos uniría sus dos pasiones. Al principio lo hacía de manera puntual pero, en marzo de 2022, creó el proyecto 'Mi música para el paciente'.

“Sé cantar, sé tocar algún instrumento, ¿por qué no hacerlo? Y si lo puedo hacer con todo el corazón del mundo, con todas las ganas, se forma altruista, pues vamos a intentarlo. Y presenté el proyecto a la dirección del hospital, con las ganas de intentar ayudar y enseñar lo que sé para estar unos minutos con la cabeza en otro sitio”, cuenta la propia Rus en los micrófonos de COPE.

Audio









Así, un día Rus apareció en el centro hospitalario con un altavoz y un micrófono en la sala de espera donde los pacientes estaban recibiendo sus tratamientos de quimio y, desde entonces, no ha dejado de hacerlo. Son unos minutos casi mágicos: su voz y su música les tranquiliza de tal manera que, por un instante, se olvidan del lugar en el que se encuentran: “Por desgracia hay de todas las edades, pero están siempre súper agradecidos, cuando termino y si me ven por la calle. Yo empatizo mucho con ellos y hablo con ellos, y están muy agradecidos, tanto pacientes como familiares”.





Un paciente se echa a llorar con lo que hace Rus



Durante el mes de diciembre estuvo cantando a los pacientes de la UVI, donde vivió una de las experiencias más emotivas de su vida. Un paciente que estaba intubado y completamente sedado empezó a mover sus brazos al compás de la música. Llegó incluso a soltar unas lágrimas escuchando la voz de Rus. “Estaba yo allí cantando y empezó a moverse el paciente, se le caían hasta las lágrimas”, recuerda la mujer con Expósito.

Vídeo









Una anécdota que le hace emocionarse a ella misma mientras lo cuenta, rompiéndosele la voz: “No nos lo creíamos nadie, porque piensas que un paciente no lo va a oír, y sí que lo oye. Creo que era la emoción de su subconsciente que me estaba oyendo de fondo y es muy emocionante”.

Rus, como los artistas de nombre, tiene un programa preparado: empieza todas las actuaciones con la misma canción 'Mi música es tu voz', uno de los himnos de las primeras ediciones de Operación Triunfo. Luego sigue con Mecano, Vanessa Martín, India Martínez o Rocío Jurado. Incluso se ha arrancado con algún pasodoble: “Yo canto pasodoble porque hay gente muy mayor que lo agradece. No sabes lo que es ver a dos pacientes, con su quimio, bailando un pasodoble en una sala de oncología”, confiesa la mujer.









El reconocimiento de COPE Talavera



La sanitaria se pasa el día preparando su repertorio. Cuando está en casa sólo piensa en mejorar las canciones que sonarán al día siguiente en el hospital. Pero no solo se lanza con los temas que ha ensayado, y es que si algún paciente le pide una canción en concreto, no duda en interpretarla. “Si hay alguna petición yo hago por hacerlo. En Semana Santa, que yo soy saetera, me han pedido que les cante saetas, o un fandango, o incluso me piden cosas de Alejandro Sanz”, cuenta Reus.

Por todo ello, COPE Talavera ha querido reconocer la labor altruista de nuestra cantante con el Premio Solidaridad. Rus está muy sorprendida y tan agradecida que se ha llevado el galardón al hospital para compartirlo con los pacientes. Porque arrancarles una sonrisa, en un momento tan difícil de sus vidas, es lo único que importa.