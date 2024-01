Una bibilioteca de Madrid recibe un libro de vuelta y no dan crédito al ver la fecha en la que lo prestaron

Una biblioteca de Madrid se ha convertido en noticia esta semana por algo tan simple como recibir la devolución de un libro. Algo que no se sale de la normalidad si no fuera porque desde el centro han alucinado al revisar cuánto tiempo hacía que habían prestado el ejemplar a la persona que lo había traído de vuelta. Una historia que contaba este jueves en La Linterna de COPE el colaborador Juan Fernández-Miranda.

Y es que ejemplar que había quedado a devolver en el Instituto de Educación Secundaria San Isidro había sido el clásico La Ilíada de Homero, que recoge la famosa cólera de Aquiler y los últimos años de la guerra de Troya entre troyanos y los ejércitos aqueos. Concretamente esta edición había sido traducida por José Gómez Hermosilla y era propiedad de la Biblioteca del Instituto, como cuenta el periodista de ABC en los micrófonos de COPE. Un libro que originalmente fue escrito en el siglo VIII, pero no es la fecha importante aquí, si no el día en el que había sido tomado como préstamo del centro.









Cuándo prestó el libro la biblioteca



Al día se publican en España un total de hasta 250 ejemplares, ya sean reediciones o nuevos lanzamientos. Y, al igual que hay una gran cifra de libros, también los hay (aún) de lectores, por lo que no todos tienen ni el dinero ni el espacio en casa como para adquirir todos y cada uno de aquellos que quiera leer, por lo que optan por alquilarlos de la biblioteca. Este será probablemente el caso de uno de los alumnos del Instituto San Isidro de Madrid que, ahora, ha devuelto esta Ilíada de una forma curiosa: de forma anónima y con toda la retranca del mundo.

Y es que el alquiler se produjo hace la friolera de 57 años, en 1968, por lo que ese estudiante ahora, más bien, “peinará canas”, como apunta Fernández-Miranda a Expósito. En el mensaje anónimo que acompañaba a la devolución puede leerse: “Este libro, titulado LA ILÍADA, escrito por Homero, traducido del griego por D. José Gómez Hermosilla, propiedad de la Biblioteca del Instituto San Isidro de Madrid, que fue sacado de sus anaqueles en concepto de préstamo, allá por el año MCMLXVIII por un alumno de cuyo nombre no quiero acordarme, retorna a su casa después de los años de destierro, el mes de enero del año MMXXIV, por lo que se pide humildemente perdón con el propósito de enmienda”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Precisamente el contenido de la nota se conoce porque el propio instituto madrileño lo ha publicado en la red social Twitter, donde ha dejado también un mensaje irónico al remitente: “Muchas gracias a ese lector desconocido que después de 57 años por fin devuelve el libro a nuestra biblioteca. Esperamos que haya disfrutado de la lectura de este clásico”.





¿Por qué no devolvió el libro?



Así, y una vez contada la historia, Fernández-Miranda asegura que el dueño del préstamo “ha vivido siempre guardando este secreto inconfensable o quizás no”, conjetura el periodista. Y es que cabe la posibilidad, recuerda, de que simplemente despistó el libro y lo que le ha acompañado toda la vida no ha sido un secreto, “si no un despiste” y el libro ya está donde siempre debió estar y el secreto “ya no es el despiste, si no la identidad de ese anónimo escolar que hoy peina canas”. Porque, como hemos mencionado antes, el libro se ha devuelto de manera anónima.









A fin de cuentas, comenta el colaborador de La Linterna, se ha resuelto un enigma “para encontrarnos con otro” y “quién es él”. Por último, Fernández-Miranda le manda un mensaje, allá donde esté: “así que amigo lector anímese y salga a la luz, queremos saber qué pasó al final. 57 años no son tanto, si tenemos en cuenta que La Ilíada es un libro escrito hace más de dos milenios”.