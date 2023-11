El último hombre bala de España desvela qué ocurre en la cuenta atrás y qué le dice siempre el público

Kevin de la Torre tiene 28 años. Nació en Almería y le gusta viajar. Hasta aquí, todo normal. Lo que le hace especial es que es el último hombre bala de España. Cada semana Kevin se lanza desde un cañón a 35 metros de distancia para caer en una red ylo hace mientras está de gira con su Circo. Continúa así con uno de los oficios más emblemáticos del mundo del espectáculo.

Solamente quedan 4 hombres bala en toda Europa y Kevin es uno de ellos.Es el último hombre bala de España. Nació y creció en el circo, sus padres se dedicaban a ello.De hecho, dirigieron uno durante casi 30 años. Kevin además de hombre bala es el director del Circo Coliseo. Reconoce en La Linterna que, aunque es un trabajo exigente, se siente muy afortunado de haber viajado tanto desde que era tan pequeño: “Al final es una vida de ciudad en ciudad, recorriendo toda España. Conozco cómo es el público de Cantabria, de Andalucía, de Extremadura... Y te sientes afortunado de conocer toda la geografía”.





¿Con qué material se hace el disparo?



Kevin se acercó a la figura del hombre bala casi de casualidad. Hace tres años contrataron en el circo a una prestigiosa familia que se ha dedicado toda la vida a este oficio y decidió aprender de ellos: “Dio la casualidad de que contratamos a Luis Taylor, una familia muy conocida de hombres bala Estados Unidos y que vino para estar un año con nosotros. Dejó su carrera a los 62 años y le dejé la idea de que podía inculcármelo a mí, lo practicamos y aquí estamos, hace tres años que soy hombre bala”, explica a Expósito.

Dicen los expertos que el momento del disparo es algo verdaderamente peligroso. Y es que la cosa no funciona con pólvora, es algo menos peligroso. El disparo se produce con el impulso que proporciona un muelle elástico o de aire comprimido: “Al final el aparato es una maquinaria que puede fallar y siempre hay esa incertidumbre, por lo que tienes que estar bien preparado físicamente para mantener el vuelo y la isotécnica para caer”.









Qué ocurre en la cuenta atrás



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Son 3 segundos los que Kevin está en el aire, y salta llevando un traje azul y rojo con estrellas, fabricado en Inglaterra, con un tejido de licra especial que se pega muy bien al cuerpo pero que se desgasta muy rápido,por lo que necesita uno nuevo en cada actuación. Cuenta que uno de los momentos más especiales, y más tensos también, es el instante previo al de volar,cuando está en el interior de ese cañón de 8 metros de distancia y escucha la cuenta atrás.

“Te colocas dentro, hay una cuenta regresiva de 10 segundos. Empieza, mantienes aire en el cuerpo para salir en el cuerpo y, en el 1, se mantiene la presión en el cuerpo. Sale la presión, sales disparado y, en ese momento, es lo mejor”, reconoce emocionado Kevin.

Y entonces sale disparado. Ha llegado a superar los 80 kilómetros por hora en saltos de 35 metros. Dice que la sensación de volar es indescriptible y que nunca se cansará de elloTiene que entrenar mucho, cada semana y es que la técnica durante el vuelo es muy importante. “Siempre consciente de mantener el vuelo y fijar la mirada a la red para calcurar el momento en el que tienes que realizar un giro en el aire para caer de espaldas a la red”, asegura.









Qué le dice el público al hombre bala



El récord mundial de alcance y velocidad de un hombre bala se estableció en el año 1998 y lo hizo David "Bala" Smith.Sobrevoló más de 56 metros a una velocidad de 112 kilómetros por hora. “Los espectadores te miran con incertidumbre cuando caes a la red, en silencio, pero es lo mejor del acto, algo de lo que nunca me canso”, cuenta Kevin, al que ya no le conocen sólo como el director del circo sino como “el hombre bala” y eso es algo que le llena de satisfacción. Los espectadores le piden fotos y le dan las gracias por haberles hecho disfrutar.

“Que te reconozcan un trabajo del que ya no queda es una sensación muy bonita. Se agradece muhcísimo, los espectadores cuando vienen te saludan y te dan las gracias por verte volar”. Kevin desvela que descubrió su pasión por el cañón hace 3 años y la cosa le gusta tanto que asegura que lo veremos saltar muchos años más. “No tengo fecha de retirarme, por el momento estoy cómodo y me siento bien porque no hay dos saltos iguales, cada uno es pura adrenalina”.

De hecho, ha recibido muchas ofertas de representantes que quieren contar con él porque el hombre bala es una figura que atrae mucho. “Me han salido ya bastantes propuestas porque, claro, en España soy el único que lo hace, y el cuatro único de Europa. Pero es un emblema de los circos, un cartel muy famoso”.