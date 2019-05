El tremendo 'Zas' al youtuber ReSet por humillar a un mendigo para ganar visitas

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al youtuber ReSet. Se trata de un joven de 21 años que se acaba de sentar no delante del ordenador sino de una juez. Vivía de afrontar los retos que le proponían sus seguidores. El canal tenía 120 millones de visualizaciones. Una de esas peticiones fue dar galletas con dentífrico a un indigente. Pero todo “en plan de broma”, como él mismo ha explicado:

Audio

Este individuo se enfrenta ahora a dos años de cárcel por un delito contra la integridad moral y a que indemnice a la víctima con 30.000 euros. “En el juicio, manifestó esto sin el menor atisbo de vergüenza” como asegura el propio Herrero. En él asegura: “Dejé el instituto para dedicarme a este trabajo. Lo estaba haciendo bien. Y luego pasó esto. La prensa me ha jodido”. Y no le falta razón. Como él mismo ha reconocido. “Mis vídeos generaban publicidad y con eso ganaba dinero”. De hecho, en los meses en los que duró la polémica, Google pagó a este tipo 2.000 euros por publicidad. “También para hacérselo mirar eh” apuntilla el periodista.

“Vamos a ver, Kanghua o Reset o como… narices quieras que te llamen. Tienes un problema. Y no es el legal. Tú problema es que vas muy justo porque cuando el fiscal te pregunta si borraste el vídeo por las críticas tú respondiste que sí. O sea, que la razón no era por arrepentimiento, sino porque te fastidiaba el negocio” le atiza el colaborador de 'La Linterna'.

“No sé si dejaste el instituto para dedicarte a esto o porque no das para más. Pero igual, con mucha suerte, la experiencia te da para aprender que la indigencia que provocaba risa y pena en el vídeo de marras, no era la del mendigo sino la tuya: la intelectual y la moral. Si no entiendes lo que significa, búscalo en Google”.

“Pero, por el perfil, seguramente seas de los que piensa que “mal de muchos consuelo de tontos”. Pues, tranquilo, que aquí viene el mal que te consuela si eres un perfecto imbécil: millones de personas entraron en tu canal para ver el vídeo infame” sentencia Julio César Herrero.

Así que por “humillar a un mendigo, por no ser capaz de arrepentirte y por culpar a la prensa de tu miseria, que nada tiene que ver con la del mendigo”, el youtuber ReSet, se lleva un … “¡Zas! ¡En toda la boca!”