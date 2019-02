De 'Top Model' en Nueva York a vivir en las calles de Barcelona

Hoy ha firmado Mauricio Bernal, compañero de 'El Periódico' un artículo de los que te hacen pensar. Nos ha acercado la historia de Nastasia Urbano. Esta mujer tiene 57 años y está ahora mismo en una situación muy complicada.

En la década de los 80, Nastasia hacía sus primeros trabajos como modelo en Barcelona. No le iba mal, pero poco tiempo después le llegó el estrellato. "Viajaba por toda Europa por trabajo, me llamaban de Londres para hacer fotos de catálogo, luego iba a París, me iba muy bien. Era muy apreciada. Entonces me fui a Nueva York, porque en el mundo del modelaje, una vez has hecho Europa, vas a Nueva York a probar", explica en su entrevista para El Periodico. Así que Nastasia aterrizó en la ciudad de los rascacielos y la suerte se puso de su lado.

Su vida alcanzó lo más alto. Firmó para una conocida agencia que trabajaba para revistas influyentes del todo el mundo, y fue imagen de marcas muy importantes. No le faltaba de nada. Se rodeaba de gente muy influyente, Jack Nicholson, Harrison Ford... Pero lo cierto es que un día su vida de lujo dio un giro de 180 grados.. Conoció a un hombre, se enamoró, compartió todo lo suyo con él y acabaron arruinados. Después la abandonó y la dejó con lo puesto. La modelo fue cumpliendo años, las ofertas de trabajo comenzaron a escasear y la vida de Nastasia empezó a complicarse todavía más, pues ¿sabes donde está y qué es de su vida? No te lo vas a creer...

A esta ex modelo la han desahuciado ya tres veces, está en casa de un amigo, que le echa un cable y ha llegado a dormir durante muchas noches en un cajero de Barcelona. Allí.. en su ciudad de origen intenta sobrevivir. Ha caído en una depresión fortísima y ha decidido compartir su historia... Hoy por hoy, a sus 57 años, a Nastasia solo le queda el recuerdo de aquellas revistas de moda en las que aparecía. Esas portadas que durante buena parte de su vida la hicieron tan feliz.