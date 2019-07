Susana Ros se lleva un 'Zas' por afirmar que el hombre no llegó a la luna

Ustedes ya sabrán que mañana se cumplen 50 años desde que el hombre pisara la luna. Disculpen que diga hombre, pero es que fue un tío. Bueno, pues La diputada socialista por Castellón en el Congreso, Susana Ros Martínez, colgó un mensaje en su cuenta de Facebook que les leo: “50 años. Yo soy de las que piensa que el hombre no llegó a la Luna. ¿Después de 50 años no hemos vuelto a ir? Sospechoso".

Le han dado por todos los sitios… y no acabo de entender por qué. La diputada es de esas políticas con inquietudes, con dudas, que se cuestiona las cosas. Que seguro que se hace preguntas como ¿por qué nos empeñamos en buscar vida inteligente en otros planetas si nos cuesta Dios y ayuda encontrarla en la carrera de San Jerónimo? Y Susana Ros se pregunta por qué después de 50 años no hemos vuelto a ir. Porque ella es diplomada en Turismo, y lo de los viajes le interesa.

Tiene razón. ¿Por qué no hemos puesto una línea circular que te lleve por todo el sistema?

Próxima estación, la luna. Correspondencia con…ahhhhh

Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y….Ahhhhh

Vamos a ver, bonita, como diría la compañera Carmen. Porque tu caso es especial. A ti no te preocupa por qué la bandera de marras ondea si no hay viento, por qué en las imágenes no se ven estrellas, la paranoia de las sombras extrañas o que el aparato no hubiera provocado un cráter en la luna a pesar de que pesaba una barbaridad.

A ti lo que te inquieta es que no se haya vuelto a ir desde entonces. Tu caso es más fácil. Mira Susana, después de la primera vez, el hombre ha vuelto a pisar la luna hasta en cinco ocasiones: en el año 69, en el 71 dos veces, y en el 72 otras dos. Por cierto, ¿no podías haber preguntado al compañero ministro Pedro Duque, antes de publicar esto?

Así que, por afirmar que el hombre no llegó a la luna, porque desde la primera vez no se ha vuelto a ir, a pesar de que tuvieron lugar cinco misiones más, la diputada socialista, Susana Ros, se lleva un…¡Zas! ¡En toda la boca!