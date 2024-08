Un sindicato de los Mossos cuestiona al cuerpo su silencio ante la fallida detención de Puigdemont

El líder socialista, Salvador Illa, acaba de ser investido como nuevo presidente de la Generalit: “Gobernaré para todos teniendo en cuenta la pluralidad de Cataluña. Estamos en un momento histórico de cambio, en el que necesitamos a todos los que puedan aportar”, ha afirmado. Illa ha sido elegido como nuevo presidente de Cataluña, un mandato que supone el regreso de los socialistas 14 años después al Gobierno Catalán.

Illa es una de las noticias del día, pero no ha sido la más importante. 7 años después de su huida en octubre de 2017, Carles Puigdemont ha vuelto a pisar suelo español. Lo ha hecho esta mañana en frente del Arco de Triunfo en pleno centro de Barcelona a gritos de 'president', 'president'. "No sé cuándo volveremos a vernos. Pero cuando volvamos a vernos, que podemos gritar todos juntos el grito con el que yo ahora acabaré: Visca Catalunya lliure", ha dicho Puigdemont al finalizar su discurso.





Decenas de personas durante la concentración para recibir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el paseo Lluís Companys, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Dicha concentración ha sido convocada por entidades independentistas, con la asistencia de Junts, ERC, CUP, ANC, Ã'mnium Cultural, CDR y Associació de Municipis per la IndependÃ?ncia (AMI). Puigdemont tiene previsto asistir a este acto de bienvenida para después participar en el pleno de investidura del líder del PSC, casi 7 años después de instalarse en Bélgica por las consecuencias judiciales del 'procés', y con una orden de detención.





¿Por qué nadie da explicaciones?

Hoy en La Linterna, Rubén Corral ha hablado, junto a Juan Baños, sobre la situación a estas horas del expresidente de la Generalitat, Puigdemont. Ya hay dos detenidos, dos Mossos d´Esquadra, el dueño del vehículo donde se fugó el propio Carles y otro que no se econtraba de servicio, pero que ayudó al proceso de fuga. "Ya estaría identificado otro integrante, un trabajador del cuerpo de bomberos y además están trabajando en localizar otros sospechosos", afirma Juan Baños.





Un coche de los Mossos dâ??Esquadra entra en la Ciutat de la Justicia de Barcelona, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a un agente del cuerpo en el marco del dispositivo para localizar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, han informado los Mossos a Europa Press. Otras fuentes policiales han explicado que está vinculado al coche con el que Puigdemont se ha ido tras su discurso en Barcelona durante el acto público de recibimiento que se le ha organizado. Los Mossos le buscan con el 'Pla Gà bia', que se ha activado en toda Catalunya: este plan establece controles en diversos puntos de carreteras de toda la comunidad y tras su activación se han registrado retenciones principalmente en Barcelona y La Jonquera (Girona), en sentido Francia.





Además, Rubén y Juan, han hablado con Inma Viudes, portavoz del Sindicato Autonómico de Policía de FEPOL (SAP-FEPOL). "Hay que pedir explicaciones a la dirección del cuerpo", afirma Inma. Asimismo, le sorprende que nadie haya salido a dar explicaciones ante lo sucedido esta mañana: "La degradación que ha sufrido el cuerpo se ha hecho evidente hoy. Falta de previsión. Lo que nos choca es que nadie ha salido a dar explicaciones y exigimos que salgan ya. Porque lo que está en juego es el prestigio de los Mossos de d´Esquadra".

Ante la falta de explicaciones por parte de este cuerpo policial, Inma pide que: "No sabemos a que obedece este retraso en las intervenciones. Queremos saber si se ha improvisado o no, no tenemos detalles. Hemos resuleto todos los retos con solvencia y no nos podemos cargar este prestigio en media hora". "El ciudadano no entiende lo que ha pasado y que cómo un hombre que nos ha relatado todo lo que iba a hacer, no haya sido detenido", termina concluyendo Inma Viudes.





¿Lo hubiera hecho mejor otro cuerpo policial?

Nadie se puede creer que este señor, después de haber huido hace 7 años, vuelva, y después de decir a donde iba a ir y qué iba a hacer, llegue, se pasee, hable y se vuelva a fugar. Como dice el propio Juan Baños: "Alguien debe de dar explicaciones porque esto ha sido inadmisible". Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), ha sido el otro invitado que nos ha dado las claves para ver desde el otro punto de vista, cuál ha sido el fallo por parte de los Mossos de d´Esquadra: "Esto ha sido un auténtico desastre. Ha fallado el dispositivo de seguridad y al menos se debe llegar hasta el final para saber que mandos tanto políticos como policiales operativos han fallado".





Dotación de la Policía Nacional en Granada





Esto es lo que ha comentado Jacobo ante la posible sospecha de la administración catalana por no cumplir las órdenes establecidas: "Existen mecanismos de coordinación policial para que en caso de que la administración catalana no cumpla con las órdenes que les son propias, que exista una absorción de competencias y que sean los cuerpos estatales quienes realicen las operaciones”. Jacobo también afirma que: "La Policía Nacional es un cuerpo muy competente y seria de gran ayuda. Deberían de haber sido la Policía Nacional o la Guardia Civil la que tendrían que haber colaborado en ese dispositivo para su posterior detención. Hay algo que no nos cuadra en lo que ha sucedido y queremos explicaciones".