Santiago Urbina, opositor nicaragüense, en La Linterna: "No sabemos dónde está monseñor Rolando Álvarez"

Este miércoles se informaba de la excarcelación de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, tras más de 5 meses de prisión. Y, ahora, el cardenal arzobispo de Managua Leopoldo Brenes desmiente la información. En cambio, otras fuentes informan que salió de prisión unas horas, que intentaron mandarle al exilio, pero al negarse el régimen le ha devuelto a su celda. Santiago Urbina, opositor nicaraguense exiliado en España, terminaba de aclarar la situación de monseñor en La Linterna, donde explica que “en estos momentos no sabemos dónde está”.

“Desde ayer que saltaron estas noticias toda Nicaragua, tanto la secuestrada como la que está fuera, ha estado expectante”, explica Urbina a Expósito. “Las fuentes nos habían dicho que estaba en una casa de Conferencia Episcopal en Managua, pero el cardenal Brenes dice que no ha salido en ningún momento de la cárcel”, aclara.

Santiago Urbina asegura en COPE que “uno no puede hacer caso de la pantomima del régimen, todo este teatro, la verdadera razón por el que monseñor está preso es por ser crítico, sus palabras han sido siempre evangelizadoras, de paz, de denuncia pero que no han hecho ningún llamado a nada que no sea la reconciliación y a una salida demócrata. 26 años de cárcel por eso”.









“El abandono de la comunidad internacional ha sido absoluto”



El opositor nicaragüense se ha mostrado muy crítico en La Linterna con la comunidad internacional respecto a la situación en su país: “La comunidad democrática en general no tiene herramientas para combatir la dictadura y se está acomodando por que no tiene ni las herramientas ni la voluntad para hacer frente a esta situación”. Así, Urbina ha puesto otros ejemplos internacionales: “Lo estamos viendo en Ucrania, en Taiwán, en Irán... El libro que este eje autoritario sigue a pies juntillas y ni EEUU ni la UE ni España tienen la capacidad de hacer algo real contra esto”.

Insiste el activista nicaragüense en el estilo en que no van a “salir del autoritarismo con llamados a la reconciliación, la democracia tiene herramientas que no se están utilizando”. “El abandono que sentimos los nicaragüenses de la comunidad internacional es absoluto. Hay que llegar a la raíz del asunto que es devolver a Nicaragüa el camino de la democracia”, concluye Urbina que, eso sí, ha reconocido el gesto de España de nacionalizar a los opositores exiliados en nuestro país.