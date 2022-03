Santi y Clara pintan con los niños refugiados en Varsovia

Clara tiene 24 años y está a punto de terminar la carrera de Trabajo Social. Es de Barcelona. Solo le quedaba una asignatura en la universidad y trabajaba unas horas en una fundación ayudando a mujeres en riesgo de exclusión social. Así que cuando su hermana le dijo que si quería irse a Polonia a ayudar a los niños de los campamentos de refugiados, no se lo pensó dos veces. La oportunidad se la dio la Asociación Hogar de María.

Clara cuenta esta experiencia con mucho cariño. Para ella, es una oportunidad, algo que el destino le tenía preparado. “Justamente me pilló en un momento en el que todo me decía que tenía que ir. Mi familia me decía que viniera, mi novio me dijo que me traía todo lo que necesitara para irme. Todo estaba a favor... y pensé, esto es Dios, que quiere que me vaya y quiere que haga algo importante allí”, dice Clara.

Su hermana trabaja desde hace muchos años en la Asociación Hogar de María, fue ella la que le ofreció el viaje: “Yo le dije, bueno, dile a Santi que me llame y me lo pienso mejor. Esto fue un jueves, y el viernes le dije que sí. El lunes cogí un tren a Madrid y conocí a Santi ahí, justo antes de subirnos en el coche”.

Santi es el artífice de esta idea. Santi López, además de ser artista, se encarga de la comunicación de la Asociación Hogar de María. Allí se encargan de defender, acoger y proteger la vida humana. Ayudan a mujeres que se quedan embarazadas y también a sus hijos. Les ayudan a que se integren en la sociedad. Por eso Hogar de María tenía que estar en Polonia. Santi sabía que tenían que ir a ayudar a todas las familias que no tenían a dónde ir, “el objetivo era venir a dar un abrazo en tiempos complicados a los más pequeños. Son los más débiles, el futuro de un país que se acaba de caer. Estamos encargándonos de ellos desde la creatividad y el arte, que por lo menos sepan que durante una hora o dos al día van a estar con alguien con quien van a pintar, crear, distraerse, emocionarse, reírse...”.

Así que Clara y Santi cogieron el coche para recorrer Europa. Después de días de viaje, llegaron a Varsovia. Están en una especie de polígono lleno de naves, allí hay miles de refugiados. Su trabajo consiste en amenizar la estancia de los niños, hacerles los días más fáciles con talleres o actividades durante una o dos horas al día. Santi se dedica a pintar, y eso es lo que les está enseñando.

En su primer taller tuvieron 20 niños. Al día siguiente, 12 mil se habían apuntado en las listas para participar en los siguientes. Una traductora ucraniana les ayuda a comunicarse con los niños, porque ellos no conocen el idioma. Pero Clara dice que al final, se entienden: “Cuando ves a uno que está más triste, te acercas, le das un abrazo... una sonrisa... Y ellos se alegran. Se concentran en el dibujo, todos le prestan mucha atención a Santi”.

Esos niños están de paso. Se quedan en las naves hasta que encuentran un sitio donde quedarse más tiempo. Así que cada día estarán con niños diferentes, pero eso les motiva aún más para seguir adelante. Saben que queda mucho trabajo por hacer.

El Hogar de María es el gran guardaespaldas que les acompaña. Ellos están en Polonia, pero hay mucha gente que desde Madrid y Barcelona, les da el apoyo logístico que necesitan. Además, la asociación también está acogiendo a los ucranianos que llegan a España. Hay todo un equipo de voluntarios que está detrás de ellos.

En principio, no tienen fecha de vuelta. Se marcaron el 28 de marzo en el calendario, pero ahora que están allí, no tienen prisa. Estarán todo el tiempo que puedan, hasta que se les agoten los recursos, hasta que su cuerpo no pueda más.