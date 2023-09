El 16 de septiembre se cumple un año de la muerte de Mahsa Amini, la joven iraní de 22 años que murió tras ser detenida por llevar mal colocado el velo islámico. Su muerte supuso un antes y un después en la lucha de los derechos humanos en Irán y, sobre todo, para los derechos de las mujeres. Victoria Montaner traía a la Linterna la historia inspiradora del día.

La situación de las mujeres en Irán es realmente desoladora. Son detenidas, golpeadas e incluso asesinadas por no cubrir su cabeza con un velo, pero las protestas y la lucha continúa en el país. Ryma Sheermohammadi, activista iraní, relataba cómo la muerte de Mahsa Amini supuso un punto de inflexión en esta lucha: “Ha sido, y es, el símbolo de lo que después se convirtió en un movimiento que va en contra de la propaganda de odio promovida por la República Islámica de Irán. Es un país cuya gente necesita reconocer los derechos iguales de las mujeres”.

Al grito del lema "Mujer, vida, libertad”, muchos iraníes se echaron a las calles hace un año y algunas mujeres se quitaron el velo y lo quemaron en señal de protesta. Fue el mayor movimiento en décadas en el país. Comenzaron con el funeral de Mahsa Amini en su ciudad natal, Saghes, al oeste de Irán, y se extendieron rápidamente por todo el país



En estas protestas murieron al menos 500 personas y más de 30 mil fueron detenidas. Entre ellos, los padres y familiares de los jóvenes asesinados. “Disparaban contra los ojos de los manifestantes, contra los genitales de las mujeres, envenenabas a las estudiantes, detuvieron a miles de personas... Han dejado un periodo lleno de sangre y mucho dolor y sufrimiento. Los padres de aquellos jóvenes están en la cárcel”, lamenta Ryma.

"Ahora las mujeres van acompañadas por los hombres"

En Internet se pueden encontrar cientos de vídeos de mujeres cortándose el pelo o quemando sus velos desafiando al régimen y uniéndose a las protestas. Ryma explicaba que en esta lucha no están solas y que sus hermanos, padres y maridos les acompañan: “Ahora las mujeres van acompañadas por los hombres. Unos hombres que están dispuestos a pagar un alto precio, como es la cárcel o la ejecución, para ver este cambio en la sociedad. Esta vez la sociedad iraní gritaba en las calles que si no hay un cambio de régimen, todo esto no vale nada”.

Muchos hombres se encuentran directamente en paradero desconocido, como el tío de Mahsa Amini o los padres de cientos de detenidos. Ahora, a un día del primer aniversario de su muerte, el gobierno está amenazando a los referentes activistas del país para que no salgan mañana a las calles:“Está trabajando un sistema de control absoluto sobre los activistas conocidos del país. A todos los actores y personas que son muy conocidos les interrogan durante horas y les hacen firmar un documento diciendo que el día de mañana no van a salir a las calles. Si lo hacen, ya saben a lo que se van a enfrentar”.

Mientras tanto, el gobierno iraní acaba de aprobar una leypara que el hiyab sea obligatorio en el país. Amplía los castigos contra las mujeres y niñas que no usen el velo en espacios públicos y, como cuenta Ryma, la norma también da legitimidad a los ciudadanos iraníes para que ellos mismos castiguen a las mujeres si en el momento en el que se comete el supuesto delito, no está la policía. Y aunque está a aún a la espera de ser aprobada,ya se está aplicando: “Si se defienden o algún familiar responde, les puede caer desde latigazos, expulsión del trabajo, multa económica o condenas como el de una mujer que ha sido condenada a lavar cadáveres de un velatorio durante un año”.

"Las mujeres siguen saliendo a la calle sin velo"

Ryma puntualiza que, aun así, las mujeres continúan defendiendo sus derechos y libertades a pesar de ser conscientes de las consecuencias que pueden tener: “Esto es lo que hace el gobierno, pero las mujeres siguen saliendo a la calle sin velo, los hombres siguen defendiéndolas y muchos de ellos están cumpliendo condenas porque han defendido el derecho de estas mujeres y los gritos de cambio de gobierno”.

Ryma está convencida de que este cambio llegará y sostiene que es una revolución diferente, que es la primera vez que se unen tantas personas, pero que, aunque llevará su tiempo, lo conseguirán: “Este cambio lleva su tiempo, pero llegará tarde o temprano. Este movimiento viene inspirado de la famosa frase de una poetisa famosa iraní que dijo que me podéis matar, pero nunca podréis frenar el proceso de la emancipación de la mujer”.

Las autoridades iraníes lleva un año persiguiendo y castigando con crueldad a la población de Irán que, con valentía, se atreve a cuestionar décadas de represión y desigualdad, sobre todo a las mujeres. Este sábado, 16 de septiembre, se cumple un año de la muerte de Mahsa Amini, la joven iraní que se ha convertido en todo un símbolo de lucha.