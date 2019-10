¿Qué actor elegiría Albert Rivera para hacer de él en una película?

Albert Rivera ha visitado este jueves "La Linterna" para someterse a una entrevista diferente. Ángel Expósito y el humorista Sinacio le han sometido a un test muy particular y en el que el líder de Ciudadanos ha tenido que responder a preguntas sobre su infancia, sus miedos, sus aficiones y hasta si usa calzoncillos naranjas.

Rivera ha admitido que de pequeño su habitación estaba llena de pósters del Barça. "Hasta que perdimos la final de Milán y los quité en un arrebato". Su mejor amigo en el colegio era Pepe, que en una breve intervención ha confesado que Albert y él se partían de risa en clase. "Nos teníamos que esconder debajo del pupitre", han admitido ambos. Rivera es un apasionado de la natación y fue dos veces campeón en Cataluña. Sus compañeros le llamaban "Tito", diminutivo de Albertito. Hoy en día sigue nadando siempre que puede ya que le relaja.

Al contrario que Pedro Sánchez, a Rivera no hay nada que le quite el sueño. Pero sí tiene miedo a tres cosas: a la muerte, a vivir una guerra y a comer en Bruselas. "He ido varias veces a Bélgicay nunca he comido bien", ha dicho entre risas. Además, ha admitido que llora más desde que es padre y que le gustaría viajar al futuro para saber qué vida va a tener su hija. Rivera admira mucho a sus padres y de su madre destaca, sobre todo, que es "muy humilde y una curranta".

Rivera ha confesado también sentir profunda admiración por deportistas españoles como Nadal o actrices legendarias como Diane Keaton o Meryl Streep. Eso sí, para encarnarle a él en una serie elegiría a Leonardo DiCaprio. En el apartado musical, el líder de Ciudadanos reconoce que no es buen cantante - "no todo lo bueno se pega", asegura - y que su canción favorita es "Prefiero amar", con letra de Aute y cantada por Miguel Poveda

Albert Rivera se define como un libre y el próximo 15 de noviembre cumplirá 40 años. Antes, tendrá que someterse de nuevo al juicio de los votantes en las generales del 10-N. Si no gana, le gustaría ver como presidente al Rey.