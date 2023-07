La reacción de Ángel Expósito tras escuchar el discurso de la Princesa Leonor en Girona: "Esta chica..."

El director de La Linterna, Ángel Expósito, reaccionaba este miércoles a las palabras de la Princesa Leonor en Girona, donde volvía después de que la ciudad nombrase a su padre, el Rey Felipe VI, pesona 'non grata'. Un discurso muy mediático en los Premios Princesa de Girona en los que la primogénita del monarca hacía mención a su mayoría de edad y en el que también ha tenido palabras en catalán.

Una intervención que han valorado tanto el comunicador de COPE como los tertulianos del programa, David Alandete y Mayte Alcaraz. Los tres han puesto encima de la mesa temas relacionados con la monarquía como el apoyo, o no, del Gobierno de manera institucional, así como algún gesto de Sánchez en los últimos años respecto a Felipe VI que, para uno de los comentaristas, le puede asemejar a otros realizados por el ex presidente de EEUU, Donald Trump.

Escucha la opinión de Ángel Expósito sobre la Princesa Leonor en el siguiente audio.

¿Ha apoyado Moncloa a la Monarquía?



Así, Mayte Alcaraz se mostraba muy entusiasmada en la tertulia sobre la imagen que proyecta la hija de los reyes: “Estupenda, habla muy bien, está formándose... Es una mujer, ya que se le llena la boca al feminismo patrio, es una mujer que espero que sea la Jefa de Estado y espero que sea una persona admirable”. Además, ha recordado que Leonor “está viviendo una época difícil, porque es verdad que la monarquía no está siendo acompañada institucionalmente por el Gobierno. Lo voy a dejar ahí, sin profundizar más”.

“Sin embargo, tanto el Rey Felipe como la Reina Letizia han hecho un trabajado sobresaliente y han llevado la institución hasta a ejemplaridad, y esta chica es nuestra esperanza. Me da rabia que sea el primer año que pueda presidir esos premios por esa anormalidad en la que vivimos, en una zona donde gobernará la CUP”concluía.

¿Similitudes entre Sánchez y Trump?



Por su parte, David Alandete destacaba que “Girona es la cuna del separatismo! y allí “se proclamó a su padre persona non grata, por lo que está aparición de Leonor es muy importante, y que mucha gente esté descubriendo esta madurez en sus palabras”. Eso sí, matiza el tertuliano que “lo único en lo que no estoy de acuerdo es en el papel del Gobierno, que está dividido y ha habido una parte institucional que ha acompañado al Rey en viajes al extranjero”.

?? Sánchez se adelanta al Rey y entra primero en el tren.



En el andén saludaron a las autoridades presentes y un detalle en el protocolo hizo estallar la polémica una vez más.



?? https://t.co/3gDtTSVttWpic.twitter.com/18hg9XnCEo — ABC.es (@abc_es) December 20, 2022









En ese momento, Ángel Expósito recordaba que “hay gestos muy raros, y no me refiero a ponerse al lado en la foto, si no a ese paseito en el andén de Chamartín en el que va delante y se pone primero Sánchez a saludar a la gente y el Rey detrás”. Una anécdota que recordaba a Alandete a otro dirigente más internacional: “Como Trump con la Reina, es que son muy parecidos, lo llevo diciendo un tiempo en esta tertulia, son muy parecidos”.