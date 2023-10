Quién está detrás del ataque de Hamás a Israel y su principal interés en el conflicto: "No hay duda"

El conflicto entre Israel y Hamás va más allá de un enfrentamiento. Para comprenderlo es fundamental entender la coyuntura geopolítica de Oriente Medio. Esta región cuenta con tres grandes potencias emergentes y dos de ellas, Arabia Saudita e Irán, libran desde hace años una competencia fuerte que afecta de forma directamente a Israel y los territorios palestinos. El ministro de exteriores saudí decía, sobre este conflicto, que “tenemos la oportunidad de hacer un esfuerzo colectivo para detener el ciclo de violencia y así evitar una catástrofe humanitaria”.

Uno de los mayores apoyos que tiene Israel es Estados Unidos. No hay que olvidar que gracias a los norteamericanos, Israel es hoy en día una de las naciones militarmente más avanzadas del mundo. Sin embargo, su presidente Joe Biden advertía a su aliado sobre las consecuencias de ocupar la Franja de Gaza: “Creo que sería un gran error. Hamás no representa al pueblo Palestino y creo que sería un error que Israel volviera a ocupar la Franja de Gaza”.

Consecuencias internacionales del conflicto entre Israel y Hamás

Algunos medios indican incluso que ambos países están haciendo los preparativos para una posible visita de Joe Biden a territorio israelí los próximos días. La Linterna ha analizado cómo está ahora mismo el escenario geopolítico después de que haya estallado el conflicto entre Israel y Hamás.

Alfredo Rodríguez Gómez, director del máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), le explicaba a Ángel Expósito si Irán está detrás de este ataque de Hamás: “Irán es el gran hacedor de Hezbolá y de Hamás. Sin Irán no existirían estos grupos terroristas. A algún dirigente político de Hamás se le ha escapado decir que está apoyado por Irán. No me cabe la menor duda de que es así”.

"Detrás de esta maniobra está Irán"

El experto sostiene que una de las claves, para que todo haya estallado, radica en la reapertura del diálogo entre Israel y Arabia Saudí: “Estados Unidos quiere lograr un gran acuerdo de paz en la zona y Arabia Saudí estaba en ese camino. El jefe político de Hamás decía que todos los acuerdos de normalización no pueden resolver el conflicto palestino. Lo que quieren es cargarse esos acuerdos y detrás de esta maniobra no me cabe la menor duda de que está Irán, que es la mayor enemiga de Arabia Saudí”.

Los intereses de China para ser el mediador

China se ha ofrecido a mediar entre ambos bandos. También Rusia, aunque Alfredo Rodríguez Gómez explica por qué se trata de un país aliado con Irán, por lo que “no parece posible que Rusia sea un mediador fiable”. Por otro lado, China podría jugar un papel relevante: “Está inmersa en una serie de operaciones de influencia, en decirle al mundo lo bueno que es China en todos los sentidos, también la diplomacia. El ofrecimiento de China es real y entra dentro de su política”.

En Latinoamérica son muchos los países que han criticado la actuación de Hamás, pero otros, como Petro, han pedido el reconocimiento de un estado palestino. El experto considera que el papel que juega Latinoamérica en este conflicto “es meramente testimonial: apoyar o no apoyar” y explica que “no tienen una influencia decisiva, más allá de sus declaraciones”. Sobre las declaraciones de Gustavo Petro, considera que están fuera de tomo: “No quiere darse cuenta de que Hamás es un grupo terrorista y que no representa al pueblo palestino”.

Este conflicto pone en entredicho el papel real de la Unión Europea, que no consigue ser tajante respecto a su posición. “Somos 27 países que tenemos cada uno nuestra forma de ver y de actuar”, advierte. “En España tenemos un Gobierno que está profundamente divididoe, incluso, esa división se inclina mucho más hacia posiciones de Hamás que hacia posiciones de Israel”, destacando que tenemos la presidencia de la Unión Europea. Alfredo apunta a una causa principal de este problema: “Es debido a que no hay una política exterior que nos defina a los 27 de una forma clara, cada uno tiene sus propios intereses”.

"No es un conflicto normal. Hay que entrar en túneles"

Fernando Cocho Pérez, analista de Inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, reflexionaba en 'Herrera en COPE' sobre el ataque que sufrió Israel por parte de Hamás el pasado sábado. "Conforme pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta de más cosas. Hace trece días, el director del servicio de inteligencia egipcio dice que avisó a Netanyahu de que Hamás estaba preparando algo importante".