Nuevos ministros: ¿En qué cambiará Igualdad tras la salida de Irene Montero y por qué sigue Marlaska?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes el nuevo plantel de ministros de un gobierno en el que ya no estará Podemos y en el que habrá 4 vicepresidencias y Sumar contará con 5 carteras. Así, los analistas políticos y de Interior de La Linterna repasan con Ángel Expósito qué podemos esperar de los nuevos Ministerios, así como de los elegidos del presidente para hacerse cargo de cada uno de ellos.

El primero de ellos ha sido una de las sorpresas del día: la permanencia de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, a pesar del gran número de polémicas que ha protagonizado desde su designación hace más de cinco años. Para el periodista de El Confidencial y experto en información de Interior, Alejandro Requeijo, “Sánchez ya ha agotado todas las capacidades de sorprender pero Marlaska, aunque sea un ministro abrasado, pero se ha convertido en un leal del presidente”.

Lista completa de los nuevos ministros del Gobierno de Sánchez con 5 miembros de Sumar









Y es que, apunta el experto, uno de los grandes valores que ha demostrado el juez, ahora ministro, es haber sido un parapeto de polémicas: “Absorbe las críticas y lo hace con los trabajos más ingratos como el traslado de etarras, la expulsión de menores a Marruecos desde Ceuta, los muertos de la valla de Melilla... Se presentó como un técnico en su día y ha mutado en sanchista de primera línea”.

Además, hay un factor que, para Requeijo, es clave: “que gobierna con mano de hierro su Ministerio, lo que le ha traído problemas como en el cese ilegal de Pérez de los Cobos, pero le permite mantener el control de las Fuerzas de Seguridad, donde no ha caído bien el acuerdo con los independentistas”. Así, el de Marlaska es el mandato más largo de la historia de la democracia en Interior. Lleva 5 años y 6 meses y, en unas semanas, va a batir a José Barrionuevo, que era el más longevo hasta ahora.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reelegido presidente del Gobierno por mayoría absoluta este jueves en el Congreso recibe la felicitación del diputado socialista Fernando Grande Marlaska









¿En qué se diferenciará el ministerio de Igualdad?



Lo que no ha sido tanta sorpresa ha sido que Ana Redondo será la nueva encargada del Ministerio de Igualdad. No tanto por su nombramiento en sí, si no que lo no ha sido tanta sorpresa ha sido la marcha de Irene Montero. Pero, ¿qué podemos esperar de este cambio de carteras de Podemos a PSOE? “Es un nombramiento importante, porque es el reconocimiento explícito de que el gran error del gobierno de Sánchez fue darle a Podemos la cartera de Igualdad”, apunta el periodista de ABC, Juan Fernández-Miranda en La Linterna.

"Una de las grandes diferencias entre el PSOE y Podemos está en su concepción del feminismo e Irene Montero ha sido un lastre, ha sido la autora de la Ley del Sí es Sí, que luego fue avalada por otros dos Ministerios y hubo que hacer un remedo", recuerda.









Pero, para Fernández-Miranda, jefe de nacional del diario, es importante porque Redondo “es una profesora de Derecho Constitucional, es una mujer moderada”. “Sólo puedo tener buenas palabras para ella, es una buena profesional, una buena académica, y creo que representa lo mejor del movimiento feminista, entendido como la búsqueda de la igualdad, y no el feminismo sectario y excluyente que representa con virulencia Irene Montero”.

Eso sí, el analista lanza una pregunta: ¿aguantará Yolanda Díaz un concepto del feminismo que no es el que comparte ella y muchos de sus militantes en Sumar? "Esa es una cuestión importante", concluye.









¿A qué se refiere Sánchez con que son “ministros políticos”?



Por su parte, Requeijo aclaraba a qué se refiere el presidente del Gobierno al apuntar que son Ministerios políticos para una legislatura política. Y, como ejemplo, señala a María Jesús Montero: “Es quizás el movimiento que más demuestra que va a ser una legislatura política, como dice Sánchez”, aclara.

Los ministros de Hacienda, María Jesús Montero e Interior, Fernando Grande Marlaska









“Cuando alguien piensa en un ministro de Hacienda piensa en el personaje más gris, más tecnócrata, pues Montero ha demostrado lo contrario, es socialista antes de cualquier cosa”, comenta el periodista. Subraya que, con la continuidad de Montero, que será una de las cuatro vicepresidentas, “se le da más poder a un Ministerio por donde va a pasar el salvavidas de este Gobierno con los Presupuestos. Una negociadora con un pie en la Presidencia”, concluye.