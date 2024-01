Lo que debes saber antes de comprarle un smartphone a tu hijo: "¡Ojo! Suelen ser estafas"

Además de juguetes y moda, a Sus Majestades de Oriente también se les llena el buzón con muchas peticiones de Tecnología: desde smartphones hasta videoconsolas, pasando por todo tipo de dispositivos y accesorios. Al margen de deseos e ilusiones: ¿Es buen momento para comprar tecnología?, ¿cuánto nos gastamos en estas fechas?, ¿Es bueno regalar smartphones a nuestros hijos?

Mario Yáñez, experto en tecnología, explica en La Linterna que “a pesar de la crisis y la inflación, vamos a mantener el gasto con respecto a 2023”. Más de un 60% de los españoles piensan mantener el mismo presupuesto que el año pasado o incrementarlo un poco con más de 700 € por familia de media contando la cesta de la compra. “Probablemente, habrá menos regalos, pero más gasto debido a la subida de precios. El año pasado, el gasto total superó los 12.000 millones de euros, que no está nada mal”, puntualiza.





En general, los españoles gastarán entre 200 € y 300 € en regalos tecnológicos de media y la tecnología está en la lista del 40% de los encuestados. “Lo curioso es que el destino de esta tecnología es más para niños y adolescentes que para adultos, que suelen cubrir sus necesidades tecnológicas en otros momentos como el Black Friday o el Cyber Monday”, señala Mario Yáñez. Los productos estrella son las videoconsolas y videojuegos y los smartphones.

¿Regalar tecnología? Los consejos de un experto

El primer consejo, y el más importante, según Mario Yáñez, es la planificación de las compras tecnológicas. “Si, por ejemplo, vamos a regalar un dispositivo (portátil, videoconsola, móvil, etc.), y no sabemos muy bien en qué características tenemos que fijarnos a la hora de elegir un modelo concreto, lo mejor es dedicar tiempo a buscar guías de compra, consultar opiniones y referencias en páginas web de grandes comercios o fabricantes”, no en enlaces de TikTok, Instagram u otras redes sociales. No es recomendable comprar, sobre todo por internet, marcas desconocidas. “En este campo hay mucho fake e imitaciones, que parecen productos de primeras marcas, pero que son bastante malos pero muy baratos. Ojo, que suelen ser estafas”.

¿Es recomendable regalar un smartphone a un niño?: “Depende de la edad y de otros factores, pero en general te diría que la respuesta en corto es NO”, aconseja. A pesar de que Mario Yáñez es consciente del dilema al que se enfrentan muchos padres -ya que el móvil tiene riesgos, pero, en un entorno donde todos los demás niños llevan móvil, se corre el riesgo de que nuestro hijo quede fuera de los temas de conversación- el experto señala que “el problema son los dispositivos que salen a la calle, donde no puede haber supervisión por parte de los padres”. Esto mismo se puede aplicar a los relojes inteligentes o smartwatches, los portátiles o tabletas.





Todo va a depender del camino de adaptación, formación y supervisión que se tenga durante esas etapas para que el hijo sea más o menos responsable con el uso de la tecnología y no caiga en los problemas que puede generar su abuso. “No es lo mismo un pequeño de 3 a 6 años que solo va a usar una Tablet, por ejemplo, acompañado siempre de sus padres, con objetivos de formación y con un uso muy moderado, que un niño de 7 a 12 años que puede tener alguna necesidad objetiva de acceso a internet o estar conectado con sus padres, o un adolescente de 13 a 16 años al que le puede servir como herramienta de estudio, además de ocio o socialización”.

Antes de regalarle un smartphone a tu hijo...

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mario Yáñez ha dejado claro qué implica comprarle a un menor de edad, de entre 7 y 12 años, un teléfono móvil: “Esta es la edad más crítica en estos temas. Para empezar, un regalo es algo que damos sin condiciones, donde la propiedad y el uso es potestad del que lo recibe, y un dispositivo conectado a internet, y con millones de posibilidades buenas y malas, no puede estar en manos de alguien que todavía no tiene la formación ni la madurez para gestionar cuentas en redes sociales”. El experto destaca que los menores son muy vulnerables y necesitan supervisión, no tanto para vigilar qué hacen, sino para enseñarles cómo usarlo: identificar riesgos, aprender a no hiperconectarse, etc.

¿Les dejamos sin móvil en un mundo hiperconectado?

Ya se empieza a tomar conciencia de los problemas que pueden generar el uso indiscriminado de móviles en menores: bullying, porno, adicción, etc. Muchos fabricantes y operadores de Telco ya venden dispositivos, como móviles o relojes inteligentes, con una funcionalidad muy limitada, pero que permite que los niños puedan llamar y chatear con sus padres. “Para la primera etapa pueden resolver el dilema que comentábamos antes. Luego en casa pueden usar los dispositivos de los padres o familiares sin tantas restricciones, pero con control y supervisión dentro de la familia”, sugiere.

En el caso de los adolescentes, lo importante es “ir formando a nuestros hijos en el uso de la tecnología, que aprendan a identificar amenazas en internet, que no desarrollen dependencias o adicciones a las redes sociales”. Si ese camino va bien, “a partir de los 13 años podemos ir aumentando la autonomía del chaval y las capacidades del dispositivo, con ayudas como las aplicaciones de control parental”. Cuando lleguen a los 16 o 17 años, “no vamos a poder tomar más medidas”, advierte Mario Yáñez, pero será “cuando recogeremos los frutos del camino andado, para bien o para mal”.