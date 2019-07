El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona se lleva un 'Zas' por decir que no hablará más castellano

Nueva entrega de ‘Intelectuales de la República proclamada pero no implementada porque votar no es un delito y yo fui a merendar… de Cataluña’. Seguramente habrán oído hablar de él pero quizá no le conozcan bien. O les parezca irrelevante. Irrelevante él, digo. Pero en ese caso, no tengan cargo de conciencia porque quienes le conocen tampoco es que le consideren demasiado. Fíjense que salió elegido presidente de la cámara de comercio con mayoría absoluta. Y ustedes dirán: “a ver Herrero, eso demuestra lo contrario”. Cuidado con los titulares. Participó un 4.5 por ciento de todo el censo.

Bueno, pues Canadell es ingeniero industrial; para que vean que tener una ingeniería no demuestra nada. Y montó una empresa que se llama Petrolis Independents, que suena a inglés… pero es catalán. Pero es que estudió un máster en marketing. En realidad son nueve gasolineras.

Esta cabeza brillante financia el Instituto Nueva Historia, el que dice que Santa Teresa de Jesús, Cervantes, Colón o Leonardo Da Vinci eran catalanes. Pues ayer dio una rueda de prensa y volvió a demostrar lo que es. Escuchen.

Vamos a ver, Joan. Que yo sé que te han dado por todos los surtidores por lo que respondiste y me parece de una injusticia terrible. Te has preguntado si las televisiones no tienen traductores para que tú puedas hablar en catalán. Supongo que te referías también a las radios y a la prensa, pero eso no importa. El caso es que te han criticado por no querer hablar en español. Dices tú que es una pérdida de tiempo. Y mira, yo estoy de acuerdo, para lo que hay que oír…

Pero es que la gente que te ha puesto de vuelta y media no escucha, Joan. Porque si lo hiciera, se daría cuenta de que no hay motivo para criticarte. El personal ha escuchado la respuesta, pero no se ha fijado en la pregunta.

Claro. El periodista te preguntó si podías decir alguna ‘idea’ en español. Estoy de acuerdo contigo: lo de decir una idea es algo que debes pensar bien.

Así que, por asegurar que hablar en español es una pérdida de tiempo, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, se lleva un… ¡Zas! ¡En toda la boca!