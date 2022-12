¿Por qué los jueces del TC recusados han podido decidir? El experto de CUNEF, Jesús Zarzalejos, lo explica

El profesor de Derecho Procesal de CUNEF, Jesús Zarzalejos, aclaraba este lunes en La Linterna por qué los dos magistrados recusados por Podemos y PSOE han podido votar en el debate sobre si se frenaba la reforma judicial del Gobierno. Y es que el Tribunal Constitucional ha decidido por 6 votos a 5 dar por bueno el recurso de medidas cautelarísimas del PP sobre las enmiendas del Ejecutivo que aprobó el pasado vienes en la Cámara Baja y que debían pasar al Senado.

Así, el periodista y colaborador de COPE, Alejandro Reuqueijo, preguntaba este lunes a Zarzalejos si “tiene encaje que los dos magistrados recusados pudiesen decidir”. Y es que se han presentado un incidente de recusación contra 2 de los 4 que se verían afectados por la aprobación de las enmiendas: los designados por el CGPJ y los 2 del Gobierno.

“Pero el incidente de recusación se ha centrado en 2 del sector conservador, y ha sido rechazado porque la cuestión no está relacionada con el fondo de las enmiendas, sino la forma en que se han incorporado al procedimiento legislativo”, explicaba previamente el experto en derecho procesal.









¿Por qué los jueces del TC recusados han podido decidir?



En palabras de Zarzalejos, “si se aprobasen estas enmiendas se pondrían mecanismos automáticos de sustitución y los magistrados saldrían por los dos que quiere el gobierno, lo que pasa que hay otros dos magistrados que no han sido recusados y se encuentran en la misma situación, que son los nombrados por el CGPJ”, aclara.

Por ello, el experto considera que estamos “ante una recusación muy selectiva y le priva de una legitimación o intencionalidad”. “Pero no se ha debatido el fondo, sino si el procedimiento legislativo debe ser o no suspendido”, añade. En cualquier caso, para la Zarzalejos esa es la cuestión “en la que estos magistrados habrán considerado que no está comprometida su imparcialidad ni objetiva ni subjetiva”.





¿Se ha visto el TC presionado por el recurso?



Sobre si el recurso del PP ha terminado por presionar al Constitucional, el experto en Derecho Procesal ha querido ser muy claro: “Lo que pasa que como lo que está pasando no tiene precedentes, nadie puede eludir el papel que le corresponde y a veces se ejecutan en situaciones que uno no querría pero que vienen impuestos por la extraordinariedad de la situación”.

Así, señala que “lo complicado de este supuesto se explica por lo complicado de su origen”: se refiere Zarzalejos a aquella ley que “mutiló las competencias del CGPJ para impedir que nombrara los altos cargos judiciales y dos magistrados del Tribunal Constitucional”. “A partir de entonces todo lo que está pasando es incómodo pero hay que preguntarse si es necesario”, concluye.