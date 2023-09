Un geofísico explica qué ha hecho a los edificios de Marrakech más vulnerables: "Es una bomba de tiempo"

Cristian Farias, geofísico, se encontraba en Marrakech en unas jornadas sobre Patrimonio Mundial, y explicaba este lunes a Ángel Expósito desde el terreno cómo pasó y qué ha hecho a los edicios de la ciudad marroquí más vulnerables. Así, explica en COPE cómo fue el momento del terremoto: Lo que es que hay una falla bajo las montañas, que va acumulando energía y la libera con un terremoto de magnitud 6.8, bastante superficial, lo que concentra mucha energía pero en zonas ligadas a la superficie. “Y claro, tras eso las ondas viajan rápidamente”, añade.

No obstante, lo que ha llamado la atención del geofísico, según explica, es que “pasan las ondas del terremoto y el edificio sigue vibrando, más fuerte, más débil, más fuerte... Y te queda la idea de que esto es absolutamente inseguro, porque no son edificios preparados para sobrevivir a este tipo de fenómenos”, explica. Pero, ¿qué es lo que les hace más inseguros?





La clave, la edificación



Para Farias, la clave es la edificación: “los desastres nunca son naturales”, sentencia. “El terremoto ocurre, obviamente es natural, pero lo que pasa después depende de nuestras decisiones. Marruecos está construido, no pensando en terremotos, sino en el calor, lo que lleva a que, si hay seísmos fuertes, le pone una carga fuerte a los edificios y, si no están construidos acorde, lo van a pasar mal”, asegura a Ángel Expósito.

Explica así, que hay muchos edificios con muchos daños, muros caídos, “pero al otro lado hay edificios mejor construidos que no han tenido problemas”. No obstante, no culpa al gobierno ni a la historia arquitectónica de ello: “No es que un país no haga cosas necesariamente porque no quiera, a veces simplemente hay otras prioridades y nada más. Pero eso hace que se cree una bomba de tiempo: vas tomando decisiones que no te preparas para otros terremotos y, cuando llega algo, si no preparaste las construcciones de manera adecuada, te va a pillar mal parado”.





Cuales son los edificios dañados



Según explica Farias, patrimonialmente “los más dañados son los mas valiosos”. “Patrimonialmente siempre vas a mirar estas construcciones que han logrado sobrevivir, que son más viejas, que tienen una fuerte base de adobe, en formas de construcción basadas en el barro...”, aclara el geofísico en La Linterna.

Eso sí, aclara que, “por supuesto funcionan muy bien para el calor, pero no tanto cuando se trata de un terremoto”. Explicaba que, si algo ha aprendido de su Chile natal es que la base de las edificaciones son clave para prevenir los efectos del seísmo. “Claramente las partes más afectadas son las no renovadas, las más viejas, las más valiosas patrimonialmente”, concluye.