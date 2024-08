¿Por qué el asesino de Valladolid incendió la casa tras el crimen?: "Es absurdo"

Los casos de violencia de género en España siguen aumentando en este año 2024. El Ministerio de Igualdad ha elevado a 28 las mujeres asesinadas este año por violencia machista, tras confirmar los últimos cinco casos en las provincias de Zaragoza, Valencia, Madrid, Tarragona y Alicante. Además, las víctimas ascienden a 1.270 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Asimismo, un dato que es totalmente desolador, el año en el que se cumplen 20 años de la ley contra la violencia de género, España registra una de las peores cifras de menores víctimas de la violencia machista.Son nueve los menores asesinados en tan solo seis meses. Es una de las cifras más altas desde que hay registros. Solo en 2015 se alcanzó esa cifra, pero en todo el año. Estos nueve crímenes machistas de menores han tenido lugar en la primera mitad de 2024.









¿Qué ha pasado?

Hoy en La Linterna, Jorge Bustos ha hablado junto a Pablo Muñoz sobre un nuevo caso de violencia de género, esta vez ha ocurrido en Valladolid. Como comenta Pablo: "El cadáver fue localizado sobre las ocho y veinte de la mañana por una dotación del Cuerpo de Bomberos que acudió unos minutos después de las ocho de la mañana a una vivienda de la calle de Sisón, en Valladolid, tras ser avisados de que se había declarado un fuego en su interior". Además del incendio, Pablo ha dicho que: "El retén dio con el cadáver, parcialmente quemado y con un puñal clavado en el pecho".

La mujer que fue asesinada tenía 48 años. Sin embargo, la situación es aún más trágica. Además de su fallecimiento, era una gran amante de los animales y tenía tres perros a su cargo, los cuales también perdieron la vida debido a la asfixia causada por el humo del incendio. Asimismo, Pablo explica que: "La Policía aún no ha detenido al sospechoso, pero ya lo tienen centrado". Pero, ¿por qué provocas un incendio y dejas el puñal? Esto ha comentado Pablo acerca de esta ilógica situación: "Lo hizo para borrar las huellas, pero si dejas el puñal... Es un poco absurdo lo que hizo el asesino".

¿Quién era esta mujer?

El crimen ocurre de noche y en ese momento los propios vecinos no pensaron que se estaba produciendo un asesinato. "Todos sabían que el tipo era problemático, pero nunca le habían denunciado", afirma Pablo al ser preguntado por el peso que pudieron tener los vecinos en el caso.









"Era una mujer muy agradable, que se ocupaba de los canes y que no daba ningún problema. Justo lo contrario que su marido, al que describen como un tipo problemático", reafirma Pablo. Los vecinos, como hemos comentado antes, no supieron en ningún momento lo que estaba pasando, pero uno de ellos afirmó que: "La noche que ocurrió el asesinato, oyó un ruido muy fuerte que procedía de la casa, pero no le dio mucha importancia". Al final es lo de siempre, se sabe que alguien cercano puede estar sufriendo este tipo de situaciones, pero muy pocas veces se denuncia, y así es muy difícil que la Policía pueda hacer un trabajo de prevención.