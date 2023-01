"No te pongas así, has sido una campeona": los mensajes de WhatsApp que delatan a la Manada de Castelldefels

A los miembros de la denominada ‘Manada de Castelldefels’ se les atribuye la violación de tres chicas la primavera de 2021 en un piso del municipio de Barcelona, donde vivía uno de ellos, pero del análisis de sus móviles se desprende que puede haber otras víctimas que por el momento no han sido identificadas: “El primer caso que fue denunciado fue el de una chica de 21 años que incurre en algunas contradicciones, por lo que no entran en prisión, pero ella cuenta con claridad lo que sufrió esa noche y, además, hay un vídeo donde se escucha “mirad cómo está, aprovechad para hacer lo que queráis”. El segundo caso es una mujer de 41 años que estaba en una baja médica porque se había sometido a un baipás gástrico para perder peso, aunque no había funcionado. Ella dice que su estado de ánimo era tristón y con la moral baja. Acuerda a ir a la fiesta, pero no habría aceptado si hubiera sabido que era una orgía. También bebe alcohol y lo aprovechan. Por último, la víctima de 26 años consume mucho alcohol y hay cinco que la violan y uno de ellos le dice "no te pongas así, que has sido una campeona" cuando ella se resiste”.

Pablo Muñoz, periodista de ABC, explica en ‘La Linterna’ de COPE cuál es el perfil de los acusados: “Tenían entre 30 y 36 años y todos trabajaban: un técnico de farmacia, un gestor contable, un operario de una compañía de comunicación, un camarero, un conducto de autobús… alguno hasta tiene un hijo y, al menos, dos de ellos tienen o han tenido pareja. Una vida aparentemente ordenada y sin antecedentes”. Todos ellos se conocían desde pequeños, pero, en 2020, a raíz de la pandemia, comienzan a celebrar fiestas privadas en el piso de un familiar: “Invitaban a las chicas y aquello acababan siendo unas violaciones múltiples tremendas. Grababan las relaciones y compartían las fotos y vídeos en un grupo de WhatsApp que tenían presidido por una foto de la manada de Pamplona”.

El periodista de ABC explica cómo “la juez habla en sus autos de que son depredadores sexuales y dice que son un grupo organizado porque había una distribución de roles. Buscaban chicas que pasaban por momentos de debilidad psicológica que las hacía manipulables o con problemas de autoestima. En octubre de 2021, uno de ellos que se apoda ‘El Cubano’ lo reconoce en el chat. Los mensajes revelan que ellos consideran a las víctimas un objeto al servicio del grupo”. En su auto, la jueza considera que los acusados habían "normalizado" sus prácticas, "menospreciando a las mujeres", hasta el punto de que las comentaban, a veces de forma jocosa, en mensajes y audios en el chat de WhatsApp que compartían, lo que se ha convertido en una de las principales pruebas en su contra.

"Te pueden buscar la ruina por un polvo que no vale la pena. ¿Pero no dice nada de violación ni nada, no? Esa palabra da miedo, sabes cómo están las cosas. Una violación sería ir por la calle, pillar a una tía, atarla y eso. Igual ella dijo que no quería hacer de todo y lo hicimos, es diferente", comentó uno de los acusados en el chat el 25 de noviembre de 2021.

No es este el único mensaje en el que expresaban sus temores por las consecuencias de sus actos: "Como alguna la líe y se ponga nerviosa y no diga la verdad, nos vamos todos a la cárcel", afirmó otro de los acusados unos días después.

Otros mensajes de texto o audios revelan el tono festivo con que los acusados se referían a las víctimas: "Desde cuándo una tía es solo para uno", "aquí yo consigo tías y si no invito, ¿qué?", "la chica va muy borracha, se aproxima trío" o "recuerdo que al día siguiente dijo el D. (risas): a la chavala esa la hemos destrozado, le hemos dado en el DNI".

En declaraciones a los periodistas, la abogada de uno de los acusados, Beatriz Uriarte, ha explicado que las defensas solicitaron esta segunda declaración ante la juez porque en la primera no estuvieron presentes.

La jueza acordó el pasado 21 de noviembre el ingreso en prisión sin fianza de los cinco detenidos, a los que por el momento se acusa de cinco delitos de agresión sexual y otros tres de abuso o agresión sexual a tres chicas, ante la convicción de que actuaron como un "grupo organizado" para someter a jóvenes a "actos de depredación sexual".

Pablo Muñoz advierte que los miembros eran muy conscientes de la situación, ya que comenzaron a borrar mensajes e, incluso, manipular otros: “A uno le preocupaba la visión que tuera de él su madre, pero esta le dice que no entendía cómo podía haber chicas así – echándoles la culpa a ellas – mientras le decía que esto le pasaba para que aprendiese. A veces las familias no quieren entender”. Tras un par de meses en prisión ya han recibido visitas de sus padres, y en uno de los casos de su novia y, por supuesto, “sostienen que las relaciones fueron consentidas por las víctimas”.