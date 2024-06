Un policía de Valencia atiende un robo y lo que hace al llegar a la casa se hace viral: "Lo vi en la esquina"

César Raro y Jorge González nunca se imaginaron que su servicio terminaría siendo una historia con final viral y que verían más de 70.000 personas en TikTok, además de verse en todos los medios de comunicación. Cuando los agentes acudieron a la vivienda a pesar de que el ladrón no se había llevado nada, la anciana estaba muy nerviosa y, lo que se le ocurrió a César al llegar a la casa y ver “lo que había en la esquina” le ha convertido en protagonista.

Protagonista de la historia de este martes en La Linterna y que ha contado el director del programa, Ángel Expósito. “César y Jorge miraron el calendario de servicios, se dieron cuenta de una cosa, el sábado les tocaba trabajar y, aparentemente, parecía una jornada tranquila hasta que el reloj marcó las 15:30h de la tarde”, arrancaba el comunicador de COPE.

Agentes de la Policía Nacional / EP









Unos policías de Valencia reciben la llamada de un robo



“Nosotros recibimos una llamada del 091, una llamada de una mujer a la que le habían entrado en casa a robar y que había visto a un varón. Nosotros llegamos y nos aseguramos primero de que la casa estuviera correcta y la mujer casi no nos quería abrir la puerta”, cuenta el propio César en los micrófonos de Mediodía COPE y que ha recogido La Linterna.

Al otro lado del teléfono una mujer de 84 años que se encontraba sola cosiendo en casa creyó ver a alguien y, sin dudarlo, cogió el teléfono y llamó a la policía. La alerta que llegó a César y Jorge venía del distrito de Trànsits, a las afueras de Valencia. Cuando llegaron, la mujer estaba al borde del colapso. No podía articular ni una palabra y, tras unos minutos, les abrió la puerta.

Fotografía del vídeo viral de César, policía nacional, con la anciana / TikTok









César asegura que “estaba muy asustada”. “En principio estaba todo bien, ella manifestaba que le había visto y el varón, al ver a la mujer, se había marchado. En principio no había robado nada, la cerradura estaba bien. Ella rechazaba asistencia sanitaria, le intentamos tranquilizar hablando con ella”. En ese momento, el agente vio algo en la esquina que le llamó la atención.

Lo que hace César le vuelve viral



Así, desvela el agente de Policía que, en ese momento, vio el piano y le ofreció que, “si le gustaba, podía tocar algo”, cuenta en COPE. César, en cuanto vio el piano, supo que ahí estaba la solución. El instrumento era acústico de madera, no solía tocarlo ya que en su casa el que tiene es eléctrico. A pesar de ello, se sentó y tras unos segundos tuvo claro el título del tema que debía interpretar: “Al final no te creas, nunca he estudiado piano, ha sido una afición toda la vida, y cuando he tocado una canción le he dedicado un rato, pero poco más”.









La decisión no era sencilla: una canción que pudiera tranquilizar a la anciana. Y es que César es autodidacta, todas las melodías que recuerda las ha aprendido gracias a internet. Tras darle un par de vueltas, eligió la banda sonora de la película Amélie. “La verdad es que me la sé bien, me gusta mucho. La mujer estaba muy emocionada, se puso a llorar, paró un momento y nos escribió una poesía. Fue todo muy bonito”, explica César en COPE.

El policía vio enseguida que a la mujer le cambió la cara. Lo que hasta hace unos minutos era pánico, ahora era tranquilidad. César, tras tocar la banda sonora de Amélie, siguió interpretando otras canciones: “Toqué otro par de canciones y la mujer se calmó espectacularmente, el cambio fue radical, la intervención se solucionó con eso”.









Jorge decidió inmortalizar ese momento y subirlo a redes sociales y el vídeo, solo en TikTok, cuenta con más de 60.000 reproducciones y cientos de comentarios. En las imágenes, la anciana aparece sentada en el sofá. Le mira con admiración y mucho más tranquila: “Al final es un día más, no es nada raro, sólo que esta vez ha salido a la luz”.

Por fin, la anciana pudo hablarles de su vida. Ella era doctora en Bellas Artes, una mujer sensible que quiso agradecerles estos minutos con un poema que acababa de escribir para ellos de su puño y letra. La escena terminó con los policías y la mujer fundidos en un fuerte abrazo.