Pilar García de la Granja: "La subida de los tipos de interés empieza a afectar a los bancos más endeudados"

El Banco Central Europeo ha seguido con el plan inicial y ha subido el precio del dinero 50 puntos básicos. Ahora es un 3,5% más caro que hace un año. La entidad tenía dos opciones: seguir apostando por la lucha contra la inflación en la eurozona y subir los tipos como lo ha hecho o darles un respiro a los bancos y hacer una subida más moderada de 25 puntos básicos. Después de las fuertes caídas de estos días en las Bolsas europeas -arrastradas por la caída del banco suizo, Credit Suisse- las entidades pedían a Lagarde que pensara en la estabilidad del sector.

Lagarde se ha esforzado en justificar la decisión de aumentar 50 puntos el precio del dinero diciendo que la inflación en la eurozona es más alta de lo previsto, y que va a perdurar más de lo esperado, aunque ha insistido en que la entidad está preparada para inyectar liquidez si fuera necesario. Lo que ocurrirá a partir de ahora dependerá de tres factores: la inflación en relación con la economía y la situación financiera, la inflación subyacente, y las consecuencias de las decisiones tomadas.

¿Qué significa esta subida de los tipos de interés?

Entre otras cosas, que sube el precio de las hipotecas. El euríbor -el referencial al que están sujetas- se ha sumado a la incertidumbre de la última semana y hoy ha cerrado en el 3,35%. Pero se espera que despunte en los próximos días.

Pilar García de la Granja ha explicado en La Linterna de COPE que el Banco Central Europeo “ha hecho lo que ha dicho que tenía que hacer que era subir los tipos de interés hasta el 3,5 %”. La periodista señala que esta decisión se toma por dos razones: “Velar por la inflación y que esté cercana al 2 % y, en segundo lugar, por credibilidad para llegar a ese objetivo. Es cierto que no saben qué van a hacer a partir de ahora, por lo que mañana estará todo el mundo nerviosísimo en los mercados y ya veremos cuál es la situación”.

Sobre las consecuencias que tendrá esta subida del precio en España, Pilar aclara que, en resumen, “va a subir el Euribor y empezarán a subir las hipotecas, los créditos y los préstamos”.

Por otro lado, once bancos americanos, incluidos JP Morgan y Bank of America, se han unido para rescatar al First Republic. El objetivo es evitar que el banco regional sufra una crisis de liquidez con una inyección de 30 mil millones de dólares. Sus acciones habían caído más de un 70% en el último mes y hoy ha bajado un 30% a primera hora de la mañana. La periodista califica este rescate de “desconcertante” porque “ya van tres, dos relativamente grandes, el Silicon Valley Bank y ahora este, el First Republic. Este banco es el número 14 más grande de Estados Unidos y en Europa ya ha rescatado Suiza al segundo más grande de su país, el Credit Suisse. Yo creo que la subida de tipos de interés y esa retirada masiva de capital del mercado empieza a afectar a los balances de esas entidades que estaban más endeudadas".

El Banco Nacional Suizo ha accedido a rescatar al Credit Suisse con 50 mil millones de euros. Pero los expertos insisten en que las condiciones de esta entidad no tienen nada que ver con las de los demás bancos. Su sistema de control de la información no es correcto, llevan años sin estabilidad en la directiva y perdían liquidez en cada ejercicio. Dale al PLAY para escuchar el análisis de Carlos Santiso Pombo, profesor de Bolsa del Instituto de Estudios Bursátiles.