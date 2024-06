"Perdóname hijo": La carta de la madre de Moisés, cuya travesía a Canarias acabó de la peor forma posible

Moisés tenía 4 años murió en junio de 2023, hace casi un año, en el naufragio del cayuco en el que le había montado para llegar a Canarias. Su madre, Charlotte, no pudo finalmente subir a la embarcación y confió a su pequeño a quienes sí lograron partir. La barcaza salió con 61 inmigrantes de las costas de Marruecos y solo se rescató con vida a 24. 37 fallecieron, entre ellos un bebé y dos niños, uno de ellos Moisés, como cuenta este martes en La Linterna Ángel Expósito.

Pero el cuerpo sin vida de Moisés fue rescatado y hasta hace unos días ha permanecido en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, casi un año entero. Así, cuenta el comunicador de COPE que, desde el pasado sábado, Moisés descansa en el Cementerio de San Gregorio, en Telde. “Se trata de una de las 16 personas que cada día mueren en la ruta Canaria, la más mortífera del mundo”, apunta Expósito.

Entierro de Moisés, un niño migrante de Costa de Marfil que se ahogó el 21 de junio de 2023 en una patera / EFE









La carta de despedida de la madre de Moisés

Poco se sabe de Charlotte, la madre de Moisés, lo único que se conoce es que es natural de Costa de Marfil y que en junio de 2023 estaba en Marruecos. Pero, ¿cómo llegó hasta allí? “No te lo puedo asegurar pero su historia es similar a otras que he ido escuchando a lo largo de estos años, mujeres y hombres que huyen de sus países llevando a sus hijos para no morir de hambre y tener oportunidades, tener un futuro”, explica el director de La Linterna.

Ahora, un año después de la tragedia de Moisés, se ha conocido la carta que le ha enviado su madre, y que sonaba así en COPE:

“Mois, mi hijo Mois, te pido perdón. Te pido perdón desde el fondo de mi corazón. Perdóname. Tú sabes que yo no deseaba tu muerte. Yo quería que cruzaras como todos los niños que han cruzado, que llegaras allá. Tú me decías: mamá quiero ir a la escuela y yo te decía que cuando llegaras a España irías a la escuela. Yo nunca he deseado tu muerte pero Dios ha decidido otra cosa. Siempre se dice que el hombre propone y Dios dispone. Tú sabes que yo te amo, mucho, mi hijo. Sabes que yo te amo. Te extraño. Mañana es tu entierro. Muchas veces estoy aquí y pienso que me van a llamar y me van a decir que Mois ha resucitado. Cada vez que lo pienso, digo, por favor Señor, acuérdate de mi hijo Mois. Hijo mío, mañana es tu entierro. Te voy a extrañar mucho. Te voy a extrañar mucho. Quería, quiero estar ahí. Verte una última vez pero no ha podido ser. Hoy, hijo mío, te extraño mucho, mucho. Perdóname Mois. Si pudiera volver a atrás en el tiempo lo haría y no habrías cruzado el mar. No tengo ese poder. Perdóname hijo mío. Te amo mucho. Tengo el corazón roto. Todo el sufrimiento que hemos pasado en Marruecos, este no era el resultado que yo quería. No era lo que yo quería pero Dios sabe por qué ha permitido esto. Te amo, te amo, te amo, te amo. Nunca te voy a olvidar hijo mío, que tu alma descanse en paz”

“Hicimos lo que pudimos para traer a Charlotte”

En la lápida del pequeño se puede leer: "Voló al cielo el niño Moisés Yván Mathis Brou". José Antonio Benítez es el párroco de Nuestra de Señora de la Paz de Las Palmas y ofició el funeral de Moisés, y cuenta en COPE que no es la primera vez que tiene que oficiar la despedida de alguien que muere en estas circunstancias.

Además, cuenta cómo se enteraron del caso de Moisés y Charlotte. “Caminando Fronteras se puso en contacto con nosotros por el caso de Moisés, su madre se había puesto en contacto con la ONG para decirles qué estaba pasando con el naufragio”, relata a Expósito, al que asegura que, aunque él no ha hablado directamente con la madre, sí que ha tenido la oportunidad de estar en contacto con personas que sí que han hablado con ella: “he estado al tanto de todo el dolor de Charlotte este año”.

“Se hizo todo lo posible para pedir permisos y visados para traerla y que diera el último adiós a su hijo, pero todo fueron dificultades y no fue posible”.