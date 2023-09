Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desvelan sus momentos favoritos en Tiempo de Juego

Ángel Expósito, durante el programa, sostenía en sus manos un libro: 'El gran libro de Tiempo de Juego'. Historia, anécdotas y testimonios del programa líder de la radio deportiva. En la portada se pueden ver a “tres gigantes de la radio deportiva”, define el director de La Linterna: Pepe Domingo Castaño en el centro y, abrazados a él, Manolo Lama y Paco González.





Ya han pasado 13 años del primer día del nuevo equipo de Tiempo de Juego en la Cadena COPE. 13 años desde este discurso de Pepe Domingo Castaño, de su primer “Hola, hola” en COPE... Fue el inicio de muchos éxitos.

Paco González recuerda los primeros días en COPE

Paco González es quien tiene, cada noche, el programa en la cabeza. El director de 'Tiempo de Juego' relataba cómo jugaba a narrar partidos imaginarios con 11 años: “A finales de los 80 no se televisaban partidos en España, salvo excepciones. Yo me encerraba en mi habitación con una pelota de tenis y tenía en la pared un papel pintado con rombos. Tiraba la pelota contra el papel y si daba en un rombo era gol, si daba en una esquina era córner... iba narrando partidos imaginarios”, recordaba Paco.

Para él, en una profesión como el periodismo lleno de egos, los compañeros y el equipo es lo más importante: “Yo me siento entrenador. Ahora es el momento en el que Pepe mete el gol con su publicidad o Lama mete el gol con la narración del Madrid, y así con todos. Procuro disfrutar con ellos. Me lo paso bomba”.

En el libro de Tiempo de Juego se habla de un instante en el que, en los comienzos, le costaba mucho no confundirse en directo con el nombre del programa y no decir la SER: “Yo no sabía cómo iba a arrancar Pepe. Hizo un arranque tan emotivo que yo estaba pensando en no llorar. Encima Lama me manda un mensaje al móvil muy cariñoso”. Para Paco, Pepe Domingo Castaño es “el más grande”. Reconoce que, desde el primer día, Pepe le dio un papel muy importante: “El primer día se echó a un lado y me dejó el sitio presidencial de la mesa. Que me recibiera así una persona que había sido el número uno en todo lo que había hecho en radio... Pepe me sorprende cada día”. Rememora aquí el primer día de Tiempo de Juego en COPE:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Manolo Lama recibe una llamada de Rajoy

Manolo Lama aclara cuánto hay de teatro y cuánto de sinceridad en sus narraciones: “Cuando uno se pone a narrar, expresa lo que le sale. Hay veces que te tienes que contener porque dirías barbaridades. Nunca llevo nada preparado, lo improviso todo y trato de lanzar lo que creo que está pensando mucha gente”.

Cuando narra goles, como el de Iniesta en el Mundial, Manolo no es consciente de que está narrando para el mundo entero: “Para mi es un partido más. Cuando te metes en el barro, yo vivo el partido con la emoción y la intensidad, pero yo voy percibiendo las sensaciones de los compañeros”. Además, Lama ha explicado cómo fueron sus comienzos como narrador: “Yo era un consumidor de Marca y AS, me veía todas las retransmisiones y era un amante de la colección de cromos. Con garbanzos iba narrando los partidos. Retransmitía a mis compañeros los partidos. Me gustaba, pero jamás pensé que por hacer aquello iba a hacer lo que ahora he hecho”.

En el libro, también se cuentan cosas muy personales. Manolo Lama se abre y relata unos años muy duros durante su infancia: “Me marcó en mi personalidad. Estuve cuatro años en el hospital ingresado. Vi a mi hermano nacer y luego le vi con cuatro años. Te hace duro, aunque tengas 5 años, porque te apartan de tu madre y tu padre, y viví en esa habitación cosas muy duras. Vi a niños morir, sufrimiento de padres, niños que no volvieron a caminar...”·

Si tuviera que quedarse con una narración, Lama lo tiene claro: “El momento que más he disfrutado es la tanta de penaltis de España centra Italia en la Eurocopa de 2008. Llegaba una generación de chavales que lo ganaban todo. Aquel día exploté y los disfruté mucho”.

Ángel reconoce que disfrutó el momento en el que Mariano Rajoy, desde el estudio de COPE, disfrutada de un partido junto a su hijo: “El chaval dijo lo que pensaba, yo le vacilé con la votación y le soltó una colleja". Manolo Lama ha querido confesar que, tras el directo, recibió una llamada: "Rajoy me llamo para pedirme disculpas y le dije que no era necesario porque eso que decía su hijo, me lo dicen los míos”. Lama desvelaba que sus hijos jugaban al FIFA con el sonido quitado para no escucharle. Reproduce el vídeo para recordar ese momento:

Vídeo





Juanma Castaño describe cómo vive los enfrentamientos en El Partidazo

Juanma Castaño, director de 'El Partidazo', es otra pieza más del equipo de deportes de COPE. Relata la primera vez que escuchó una narración de Manolo Lama: “Sobre todo en el Mundial 94. Me enganché a la radio en los 90. Escuché a todos, era un loco de la radio. Me llevaba la radio al colegio y me la han quitado más de una vez por escucharla en clase”.

Además, ha desvelad qué es lo que más valora de Paco González al frente del micro: “Claridad para explicar situaciones complejas. Resoluciones del TAD, problemas en la Federación... esto que es tan farragoso, es capaz de explicarlo”.

Juanma recuerda cómo en la pandemia hubo un cambio en la concepción de los oyentes de radio deportiva: “Si no existiera el deporte, mi trabajo seguiría siendo en la radio. Lo que demostramos en pandemia es que éramos capaces de hacer más cosas”. Juanma ha trabajado mucho a pie de campo y considera que ha cambiado mucho “para mal” el trabajo de periodista deportivo: “Yo era libre y ahora te dicen a quién tienes que entrevistar. Se ha perdido la frescura de 'la gran rajada'”.

Sobre los enfrentamientos en directo, el director de 'El Partidazo' asegura que “son verdad, no hay nada guionizado”. Juanma describe cómo son los momentos más tensos durante el directo: “Es directo puro. Ha habido enfrentamientos desagradables, pero es normal porque manejamos talentos muy destacados y cuando chocan esos talentos hay consecuencias. ¿Tú sabes lo que es ver en directo un enfrentamiento entre Paco y Lama? Corres este riesgo”.