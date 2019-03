Otegi se lleva un 'Zas' por recordar a un asesinado por ETA

Este lunes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Herrero ironiza sobre Otegi, definiéndole como “un político con visión de Estado… vasco, y firmemente comprometido con los derechos humanos, con el respeto y con la tolerancia”. El propio Otegi está acostumbrado a acudir a los medios y a hablar de lo que ha hecho y de lo que buscaban, así como de lo que hacían las organizaciones que dirigió y de las que formó parte.

Hace unos días, en el programa ‘Cuatro gatos’, de TV3, habló sobre Ernest Lluch, el político asesinado por ETA.

“Claro, Arnaldo. Echas en falta a Lluch, porque ya no está. ¿Y sabes por qué no está? Pues porque lo asesinó una organización que conoces muy bien. Y no consta ni que dijeras ni que hicieras nada para evitarlo. Que igual es que entonces no te parecía un tipo con un nivel espectacular, y te has dado cuenta ahora. A quien te llame cínico, no le hagas caso. Hay mucha gente que no ha entendido el nivel que tienes tú” le recrimina Julio César Herrero.

Por lo tanto, el colaborador de La Linterna concluye: “Por elogiar ahora a un político asesinado por la banda terrorista que tú has defendido, el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!”