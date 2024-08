La OCU advierte de que la 'vuelta al cole' será más cara este año: cómo abaratarla y qué es lo que costará más

A poco más de dos semanas para que comience un nuevo curso escolar, son muchas las familias que tienen que hacer malabares en su economía para poder pagar todo lo que conlleva todo el material escolar. Según datos de varios comparadores de precios online, de media, la vuelta al cole va a suponer unos 490 euros por niño. Esto supone casi un 10% más respecto al año pasado, casi llegando a sobrepasar el máximo histórico.

Los libros de texto tienen un coste medio entorno a unos 342 euros, pero a eso hay que sumar el coste del resto del material, la papelería, estuches, mochilas, el uniforme, el chándal, etc. Todo un esfuerzo económico para los padres si tenemos en cuenta que el salario mínimo interprofesional se encuentra ahora mismo en 1.134 euros, es decir, si ponemos de ejemplo a un padre que cobra este dinero en su trabajo, le queda nada más y nada menos que 600 euros al mes para pagar la vuelta al cole a sus hijos. Una ruina total.









¿Por qué nos gastamos tanto dinero en la vuelta al cole?

Hoy en La Linterna, Jorge Bustos ha hablado con Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores (OCU), sobre el desembolso que harán los padres en los próximos días. "Aún no tenemos cerrado el informe, pero todo apunta que el gasto de los padres va a ser superior", afirma Enrique. ¿Pero por qué? "El problema es el incremento de los precios. Esto hace que el mes de septiembre sea el más crítico para los gastos del mes".

Hablamos de un presupuesto cerca de 500 euros para cada niño que no incluye gastos como el comedor o la matricula si se trata de ingresar al niño en un colegio privado. También, Enrique ha comentado las diferencias en los precios según la comunidad autónoma en la que te encuentres: "Por ejemplola vuelta al cole en Castilla y León ronda de gasto los 1.000 euros mientras que en Barcelona son más de 2.000 euros". Asimismo, ha explicado que dependiendo del colegio en el que metamos a nuestros hijos, el gasto varía mucho: "Varía notablemente del colegio público al colegio concertado o privado, hablamos de cientos de euros".









Compras de segunda mano

"Normalmente no hay una gran diferencia entre el coste de uso de dispositivos tecnológicos y los libros en papel, incluso pueden resultar hasta más caros estos dispositivos", dice Enrique al ser preguntado por la diferencias de costes entre unos productos y otros. "Hay diferencias si vas a unos sitios u otros a la hora de comprar libros de texto, entorno a un 15% o 20%", comenta Enrique, ya que hay mucha diferencia entre coger los libros en un sitio u otro, recordando el beneficio y el ahorro de coste de comprarlos en tiendas más pequeñas y no en grandes almacenes.

Hay muchos padres que no tienen suficiente dinero para pagar unos libros nuevos, por ello, en muchas ocasiones, recurren a la compra de segunda mano: "Hay que tener claro las necesidades. Hay que evitar hacer una compra compulsiva y no comprar material escolar innecesario, haciendo que sea necesario una reutilización de todo este materia escolar", dice este portavoz de la OCU. A día de hoy, es muy importante que hagamos mucho hincapié en las familias para que se reutilicen los libros de texto, el chándal o el uniforme del colegio, así podremos ahorrar mucho dinero y hacer que el mes de septiembre no sea tan caótico.