El nuevo oro líquido en España: la subida del precio del aceite de oliva, a análisis en La Linterna

El precio de la garrafa de aceite de cinco litros se ha multiplicado hasta por cuatro. Según el INE, es un 52% más caro respecto al año pasado. Hablamos de la mayor subida en 21 años. Ya acumula hasta 28 meses consecutivos de ascenso. Y eso para personas como Rosa poco a poco se empieza a notar en el bolsillo. “En mi familia se consume el aceite de oliva desde siempre, nosotros somos de Extremadura y compramos garrafas en la almazara y es verdad que de momento en casa tenemos reservas, tiene muchísimas propiedades para la salud pero a ese precio no se puede pagar”, explicaba.

A todo eso suma la subida de la gasolina, de la fruta, de la carne, del pescado, de la luz, de la hipoteca o del gas. Todo en un septiembre que para muchos supone un gasto extra debido al inicio del cole. Una etapa realmente difícil para familias como la de Victoria.“La verdadera cuesta es la de septiembre porque vienes de vacaciones y te esperan los excesos de la tarjeta de crédito, ha subido mucho la carnes, el aceite las patatas y como no el aceite que está por las nubes. Para hacer frente a la subidas intento comprar determinados productos en un único supermercado que es donde se que están más baratos. Compro en 3 supermercados diferentes”, señalaba.

El nuevo oro líquido en España

Cuando hablamos de aceite lo hacemos como un producto fundamental para la dieta mediterránea, utilizada para alargar la vida de las personas y que combina los alimentos más equilibrados, saludables y completos que existen en la Tierra. Pero jamás pensábamos que cualquier plato con aceite de oliva se iba a convertir en un quebradero de cabeza.

Ya hay que pensarse muy bien hasta hacer un huevo frito con aceite de oliva a pesar de que sabe a gloria cuando uno lo come. Todo porque el precio del aceite se ha disparado y está por las nubes. Las últimas cifras hablan de que el virgen extra se sitúa ya por encima de los 10 euros el litro. Pero claro, hasta que llega al consumidor, hay todo un proceso. Una cadena que empieza en el campo.

En la localidad de Arganda del Rey, una zona muy tranquila que cuenta con un clima perfecto para la buena maduración de las aceitunas. Ahora mismo la aceitera cuenta con unos cien mil olivos, en un terreno de 161 hectáreas y que tiene una producción con variedades cornicabra, manzanilla y picual, de los cuales se obtiene el Aceite de Oliva Virgen Extra. Si hubiéramos venido hace unos meses este silencio se hubiera roto por el ruido de las motosierras.

La poda es una de las fases fundamentales a la hora de empezar la elaboración del aceite. Otra se produce durante los meses de otoño y comienza a partir de septiembre. En esta hay que tener mil ojos y mucho cuidado porque es sin duda la parte más importante de este proceso.

Nada tiene que ver la manera de recoger la aceituna de ahora si la comparamos con la que se realizaba hace 20 o 30 años. Y es que la tecnología y la aparición de máquinas como las cosechadoras han sido muy importantes para este sector. Una modernización casi obligada teniendo en cuenta la falta de mano de obra.

El nuevo oro líquido en España: la subida del precio del aceite de oliva, a análisis en La Linterna





Cipriano Guillén, hijo y nieto de agricultores que dedica ahora todo su tiempo a poder sacar su producto adelante, explicaba que “la gente que antes venía y se sacaba un dinerillo y le dabas de alta y vareaba ya no existe, no hay gente para trabajar en el campo. La otra manera que tienes es la mecanización, pero estamos de hablando de una máquina que ya vale 35.000 euros pero que solo exclusivamente puede ser llevada por un tractor que vale 120.000 euros”. Junto a su mujer, Cristina, dirigen la aceitera de la coooperativa de Arganda formada por más de 50 socios. Pero volvamos al campo porque toca recoger y transportar la aceituna.

En la aceitera ubicada dentro del polígono industrial comienza todo un proceso que se divide en varias fases, explicaba que “lo primero que hace es que al caer la aceituna, al llegar la aceituna por esa cinta, primero pasa por unos caballitos, dos vigas que van circulando hacia adelante y atrás, todos los ramos grandes se van a quedar ahí y por el movimiento de la criba van a ir cayendo ahí, hasta esa cinta a sacarlo al remolque que son ramos grandes”

Las aceitunas se mueven rápidamente por las cintas de estas máquinas que miden más de tres metros de altura. El trabajo es rápido para no perder nada de tiempo. Una vez eliminadas las grandes ramas hay que pesar el producto. La báscula retiene las aceitunas hasta conseguir 250 kilos. Una vez conseguido viaja hasta la zona de atroje. Cipri manifestaba que “en esta centrífuga vertical primera lo que hace es que se mezcla el aceite con un poquito de agua porque es más fácil quitar 5 gotas de agua a un litro que quitarles una gota de agua a un litro. Entonces, le añadimos un poquito de agua para poder extraerlo todo. El agua que hemos desechado también lleva un plín de aceite. Entonces, lo pasamos a otra centrífuga vertical para de ese agua que antes tenía una microgota de aceite, volver a darle otra ceas centrifugado para extraer ese poquitín de aceite que hay también ahí”.

Estos días la aceitera parece un lugar que da algo de miedo. No hay nadie en su interior y el eco cuando andas se escucha por toda la nave. No hay trabajadores porque tan solo están contratados durante la época de recogida. Todas las máquinas están paradas.

Cipriano reconoce que existe el temor a que alguien pueda robar el aceite que aún todavía tiene guardado. Nos cuenta que ya le entraron hace años pero que, sin embargo, su principal preocupación ahora se encuentra en el campo. “El miedo siempre existe y más aquí. El miedo está en el campo porque se están empezando a robar aceitunas. Si encima de que tenemos poco van al campo y nos vapulean y nos sacuden nuestras olivas, nos quedamos sin producción los agricultores y la almazara. Nuestro miedo son los robos que haya en los olivares”, comentaba.

El nuevo oro líquido en España: la subida del precio del aceite de oliva, a análisis en La Linterna





Uno de los lugares más protegidos contiene a la izquierda decenas de palés con botellas de plástico vacías. A la derecha impresiona ver la dimensión de los inmensos bidones donde se almacena el aceite. “Hay 300.000 litros vacíos en esta cooperativa porque no hay aceite, el año pasado se cogieron 250.000 kilos, el anterior también. El año pasado estuvimos durante 3 meses sin tener venta directa de aceite de oliva virgen extra porque no había”, señalaba”.

Ese es el principal problema que existe con el aceite. En realidad hay muchos otros factores que influyen en su precio. Pero salimos de la nave para tratar un poco más en profundidad los problemas con el precio de este oro líquido.

Venta al público

En la pequeña tienda que tiene esta cooperativa los clientes no dejan de entrar porque saben que el precio aquí es más barato que en cualquier supermercado.

La garrafa de cinco litros la venden a 42 euros, cuando en cualquier supermercado estaríamos hablando de más de 50 euros. Son diez euros más barata. Pero poco va a durar la venta ya que está el stock se está agotando con rapidez.

“Lo que tenemos envasado que son aproximadamente 3.000 litros, no vamos a tener para empalmar con la campaña del año siguiente. Pero es que ya es el segundo año consecutivo que nos viene pasando. Tan solo en 3 veces en su historia se ha quedado sin aceite para vender al público, y una de ellas fue porque vino una enfermedad, atacó a nuestras producciones, no fue apta para elaborar aceite de oliva virgen extra”, comentaba Cipri.

¿Qué está pasando con el aceite para que esté a este precio tan desorbitado?

“Hoy en día la aceituna tira de gas natural, al funcionar con gas se han disparado las facturas de luz de los 3.000 euros a los 12.000. La aceituna se hace casi toda por el día, la luz es más cara, al ser polígono industrial no tienes ningún tipo de descuento, entonces los gastos de inicio solo con la luz aquí se disparan. Es necesario que la gente se de cuenta que el agricultor tiene que tener un beneficio y ese, con los costes de producción y elaboración ya no pueden ir siguiendo a la espaldas de los agricultores porque hasta ahora a nosotros nos han subido el gasoil en un 100%, sin embargo, el aceite ha subido un 50, estamos asumiendo otro 50% a nuestras espaldas”, explicaba.

El segundo de los motivos: la falta de producción. En esta cooperativa en un año bueno se llegaba a recoger una tonelada de aceitunas. Ahora como mucho 300 mil kilos. Para encontrar las causas hay que recordar lo que sucedió a comienzos del 2021.

“Ha habido un antes y un después en lo que son los olivares, no solo a nivel municipal aquí en Arganda, también nacional. En aquellas épocas de muchísimo frío, 19 grados bajo 0 en este caso más de 10 días, hizo que muchas de nuestras olivas se quemaran. Hay menos árboles y todavía le está costando a día de hoy recuperarse”, señalaba

Aunque pensemos que no, el cambio climático está provocando muchas consecuencias negativas en el campo. Seguro que si echas la vista en el mes de abril no te acuerdas del tiempo que hacía. Pues mira, esto es lo que nos cuenta Cipriano de la importancia de este mes para el aceite.

Y hay otro tercer motivo: La normativa de la Unión Europea. Quizás lo desconozcas, pero en España, está prohibida la venta de aceite de oliva virgen extra si lleva más de un año almacenado. Algo que no ocurre en el resto de Europa. “Cuando teníamos un millón y medio de toneladas, aquí a lo mejnor me sobraban 200.000 euros de aceite porque a mi no me iban a servir para el consumo. Tenemos que desprendernos de todo ese aceite a precios muy baratos. Las grandes distribuidoras lo compran y lo tienen durante hasta 3 años para poder vender. Probablemente el aceite que están consumiendo hoy en Europa sea del 2019 o 2020, pero poco o nada con el que se realiza en España anualmente”, comentaba.

La normativa tiene muchas grietas porque además en otros países se realiza una trampa muy común que perjudica seriamente a un producto de calidad como el que tenemos en España. “En el resto de Europa, en Portugal por ejemplo, se puede mezclar el aceite de oliva virgen extra, con un litro de aceite de oliva virgen extra de España y 4 de Israel puedes hacer 5 litros de aceite de oliva virgen extra. Una distribuidora compra 50.000 litros de aceite español, pero tiene para vender 100.000 y lo pueden vender como aceite de oliva virgen extra español, hecho con aceitunas españolas para ser más exactos en el etiquetado”, señalaba.